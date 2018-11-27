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Долой хандру: ТОП лучших продуктов для хорошего настроения

Диетолог Светлана Фус рассказала, какая еда повышает уровень эндорфинов в крови

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Шоколад улучшает настроение Фото: freepik.com
Шоколад улучшает настроение Фото: freepik.com

Зимой, когда так мало солнечных дней, многие из нас испытывают вялость, хандру и даже депрессию. Известный украинский диетолог Светлана Фус назвала продукты, которые стоит включить в свой рацион, чтобы не унывать и радоваться жизни.

Белковые продукты, орехи и бобовые

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Жирная рыба полезна для кожи
Фото: pixabay.com

Морская рыба (скумбрия, семга, сельдь), птица, мясо кролика и яйца имеют высокое содержание триптофана. Также большое количество этого вещества содержат орехи, бобовые и цельнозерновые крупы. Жирная морская рыба, грецкие орехи имеют много жирных кислот, которые облегчают симптомы тревожности, повышают гормоны радости.

Свежие и замороженные ягоды

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Ягоды богаты антиоксидантами
Фото: pixabay.com

Благодаря антиоксидантам в своем составе они повышают устойчивость к стрессу. Кроме того, ягоды содержат много витамина С, который снижает уровень кортизола, что также ослабляет ощущение тревоги.

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Молочные продукты 

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Молоко богато кальцием
Фото: pixabay.com

Иногда плохое настроение связано со снижением уровня сахара в крови. Но не обязательно сразу употреблять сладости. Продукты с правильным соотношением углеводов и белков способны привести уровень сахара в норму. Например, несладкий йогурт. На завтрак, для поднятия духа, отлично подойдет твердый сыр, домашний сыр, так как они содержат много триптофана.

Горький шоколад

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Шоколад улучшает настроение
Фото: pixabay.com

Шоколад – один из лучших антидепрессантов. Какао, что содержится в шоколаде, способствует выделению серотонина, который улучшает настроение. Но это высококалорийный продукт. Помните, 20-25 грамм в сутки – оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека.

Напомним, ранее мы рассказывали о скрытых признаках депрессии, которые нельзя игнорировать.

Смотрите видео, откуда берется сезонная депрессия:

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Источник: "Сегодня"
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