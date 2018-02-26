Дышите глубже: 6 советов в борьбе со стрессом

Материал подготовлен в поддержку Всеукраинского проекта по профилактике диабета "Начни сегодня" doitnow.com.ua



Стресс стал настолько привычным элементом жизни, что мы просто перестали серьезно о нем задумываться. Мы справляемся с "горящими" дедлайнами, пытаемся находить время на отношения с близкими, стараемся заниматься спортом и правильно питаться. Но стоит ли принимать стресс как должное? Или его последствия намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд?



Стресс – это физиологическая реакция в ответ на внешний раздражитель. В состоянии стресса в организме включается режим "бей или беги". При этом эндокринной системой выделяется комплекс гормонов: адреналин, кортизол и норэпинефрин. В результате кровь приливает к мышцам, а ненужные процессы, например, пищеварение, останавливаются. Таким образом организм готовится к действию "бить или убегать".



Стресс в небольших количествах полезен. Именно стрессовое состояние обеспечивает оперативную реакцию на велосипедиста или пешехода, перебегающего дорогу перед вашим автомобилем. Благодаря адреналину, выделяющемуся в кровь, вы быстро жмете на тормоз и уберегаете себя и окружающих от негативных последствий.



Однако постоянный стресс не принесет организму ничего, кроме вреда. В такие моменты страдают самые слабые места в организме. Если вы склонны к головным болям, то они могут усилиться. Если у вас проблемы с кожей, например, экзема, то она проявится более интенсивно. Другие последствия стресса также включают нарушение пищеварения, язвы, гипертонию (повышенное артериальное давление), сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт), аллергии и преждевременную потерю зубов.



Хронический стресс – один из ведущих факторов риска в развитии сахарного диабета ІІ типа.



Постоянное присутствие кортизола в крови при стрессе приводит к повышению уровня сахара. Это может спровоцировать развитие сахарного диабета. Кроме того, стресс ослабляет иммунитет и нарушает сон, что повышает риски развития этого серьезного заболевания. Иммунитет можно восстановить, а сахарный диабет, к сожалению, вылечить не удастся: его можно будет только контролировать под наблюдением врача.



Можно ли как-то заранее понять, попадаете ли вы в зону риска, и уберечь себя от негативных последствий? Фактически, наш ежедневный образ жизни сигнализирует о том, насколько близка опасность. По такому принципу был создан видео-тест на сайте doitnow.com.ua в рамках Всеукраинского проекта по профилактике диабета "Начни сегодня". Он позволит не только отвлечься на 5-10 минут, но и определить, в каком состоянии находится ваше здоровье, а также, насколько вы рискуете заболеть сахарным диабетом.

В современном мире не получится избежать стресса, но, по крайней мере, можно минимизировать его влияние прежде, чем возникнут серьезные последствия.