Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Еда как наркотик: почему возникает пищевая зависимость и как с ней бороться

Сладкая и жирная пища мало чем отличаются от наркотической зависимости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:59
Будьте внимательнее к своему питанию
Будьте внимательнее к своему питанию
Фото: stocksnap.io

Люди едят различные сладости и жирную пищу не просто так. Это инстинкт. И делается это для того, чтобы получить заветный дофамин – гормон счастья. Примечательно, что ранее сообщалось, что эти же продукты питания способны усилить депрессию. В любом случае нужно понимать, что такая пища приносит больше вреда организму, чем радости. О том, как избавиться от зависимости от вредных продуктов и еды в целом, рассказала в Instagram нутрициолог София Рожко.

Вступил в силу закон об информации для потребителей относительно продуктов питания – смотрите онлайн:

"Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы: и тут наши любимые печеньки, конфетки и латте с карамельным сиропом. Конечно же он будет поощрять потребление такой пищи и гладить вас нежно по головке за каждую съеденную вкусняшку. И делает он это выделяя нейромедиатор дофамин", – пояснила София.

По ее словам, дофамин вообще выделяется для того, чтобы мозг запомнил какую-то очень важную для жизни информацию: "Секс, еда, опасность – состояния, когда человек переживает невероятное наслаждение – это все давит на педальку газа и дофамин начинает бить ключом", – подметила Рожко.

Именно поэтому, говорит специалист, сладкая и жирная пища мало чем отличаются от наркотической зависимости. Оба состояния сопровождаются резким выделением дофамина в специальном участке мозга, который называется лимбической системой. Рожко отметила, что зависимость от еды даже включена в последний просмотр психиатрических заболеваний, как зависимость от веществ.

Читайте также:
Кето-диета: плюсы и минусы модного режима питания

София также привела перечень вопросов по анкете, разработанной исследователями из Йельского университета, которые помогут понять есть ли у вас признаки зависимости от еды.

  • Едите больше, чем планировали, когда потребляете определенные виды блюд?
  • Продолжаете потреблять определенную пищу, даже когда не голодны?
  • Едите до состояния, когда чувствуете себя плохо?
  • Чувствуете вину, тревожность после того как съели определенные продукты?
  • Едите больше, чтобы почувствовать наслаждение или ослабить негативные эмоции?

При этом некоторые исследователи считают, что избавиться от этого состояния гораздо труднее, чем от других зависимостей.

"Алкоголики например, могут воздерживаться от употребления алкоголя всю жизнь, а без еды обойтись невозможно. В этом печальность ситуации", – поясняет Рожко.

С едой нужно быть аккуратным
С едой нужно быть аккуратным
Фото: stocksnap.io

Нутрициолог также дала несколько полезных советов, которые позволят значительно упростить ваши отношения с едой.

  1. Создайте список продуктов, которыми вы склонны злоупотреблять. Это триггерные продукты и их нужно полностью избегать.
  2. Готовьте сами. Так вы сможете контролировать количество и качество, а также получить удовольствие от процесса.
  3. Создайте список мест, где вы склонны переедать, особенно жирной и сладкой пищей. Старайтесь избегать этих мест, особенно, когда голодны.
  4. Аналогично создайте список мест, где есть полезная и вкусная еда. Если вы голодны или не хотите готовить – идите есть туда.
  5. Каждый раз, когда вы хотите что-то съесть – задумайтесь: вы действительно голодны или это желание просто вызвано аппетитом.

Читайте также:
Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Кроме того, София призывает обращаться к специалистам, если самостоятельно побороть зависимость не получается.

"Преодоление зависимости от пищи – это длительный процесс, но с ним можно справиться", – говорит Рожко и поясняет, что в этом вопросе важно работать в команде специалиста по питанию и психолога, чтобы исключить другие причины зависимости.

Тем временем врач рассказал, как избавиться от лишних килограммов без диет и спорта.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как бросить курить раз и навсегда: личный опыт Эпоха интернета: как люди становятся зависимы от сети Дети алкоголиков выбирают супругов с такой же зависимостью – ученые
еда питание зависимость София Рожко
Реклама

Новости партнеров

55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
Стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк
Стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Учёные выяснили, какая группа крови тормозит рак
Учёные выяснили, какая группа крови тормозит рак
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Заправка для борща из свеклы на зиму: палочка-выручалочка
Заправка для борща из свеклы на зиму: палочка-выручалочка