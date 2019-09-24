Еда как наркотик: почему возникает пищевая зависимость и как с ней бороться

Сладкая и жирная пища мало чем отличаются от наркотической зависимости

Будьте внимательнее к своему питанию Фото: stocksnap.io

Люди едят различные сладости и жирную пищу не просто так. Это инстинкт. И делается это для того, чтобы получить заветный дофамин – гормон счастья. Примечательно, что ранее сообщалось, что эти же продукты питания способны усилить депрессию. В любом случае нужно понимать, что такая пища приносит больше вреда организму, чем радости. О том, как избавиться от зависимости от вредных продуктов и еды в целом, рассказала в Instagram нутрициолог София Рожко.

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"Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы: и тут наши любимые печеньки, конфетки и латте с карамельным сиропом. Конечно же он будет поощрять потребление такой пищи и гладить вас нежно по головке за каждую съеденную вкусняшку. И делает он это выделяя нейромедиатор дофамин", – пояснила София.

По ее словам, дофамин вообще выделяется для того, чтобы мозг запомнил какую-то очень важную для жизни информацию: "Секс, еда, опасность – состояния, когда человек переживает невероятное наслаждение – это все давит на педальку газа и дофамин начинает бить ключом", – подметила Рожко.

Именно поэтому, говорит специалист, сладкая и жирная пища мало чем отличаются от наркотической зависимости. Оба состояния сопровождаются резким выделением дофамина в специальном участке мозга, который называется лимбической системой. Рожко отметила, что зависимость от еды даже включена в последний просмотр психиатрических заболеваний, как зависимость от веществ.

София также привела перечень вопросов по анкете, разработанной исследователями из Йельского университета, которые помогут понять есть ли у вас признаки зависимости от еды.

Едите больше, чем планировали, когда потребляете определенные виды блюд?

Продолжаете потреблять определенную пищу, даже когда не голодны?

Едите до состояния, когда чувствуете себя плохо?

Чувствуете вину, тревожность после того как съели определенные продукты?

Едите больше, чтобы почувствовать наслаждение или ослабить негативные эмоции?

При этом некоторые исследователи считают, что избавиться от этого состояния гораздо труднее, чем от других зависимостей.

"Алкоголики например, могут воздерживаться от употребления алкоголя всю жизнь, а без еды обойтись невозможно. В этом печальность ситуации", – поясняет Рожко.

С едой нужно быть аккуратным Фото: stocksnap.io

Нутрициолог также дала несколько полезных советов, которые позволят значительно упростить ваши отношения с едой.

Создайте список продуктов, которыми вы склонны злоупотреблять. Это триггерные продукты и их нужно полностью избегать. Готовьте сами. Так вы сможете контролировать количество и качество, а также получить удовольствие от процесса. Создайте список мест, где вы склонны переедать, особенно жирной и сладкой пищей. Старайтесь избегать этих мест, особенно, когда голодны. Аналогично создайте список мест, где есть полезная и вкусная еда. Если вы голодны или не хотите готовить – идите есть туда. Каждый раз, когда вы хотите что-то съесть – задумайтесь: вы действительно голодны или это желание просто вызвано аппетитом.

Кроме того, София призывает обращаться к специалистам, если самостоятельно побороть зависимость не получается.

"Преодоление зависимости от пищи – это длительный процесс, но с ним можно справиться", – говорит Рожко и поясняет, что в этом вопросе важно работать в команде специалиста по питанию и психолога, чтобы исключить другие причины зависимости.

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