Еда силы: как питаются чемпионы и знаменитости

Узнайте, какой рацион самый полезный для здоровья

Звезды телеэкрана и спорта – для многих пример в погоне за здоровьем и хорошим телом. Чтобы зарабатывать свои миллионы, они следят за всеми новшествами индустрии красоты. "Сегодня" собрали звездные рецепты питания. Но действительно ли они помогут почувствовать себя лучше?

Главный хит последних лет – интервальное питание. Его плюсы уже оценила светская львица Светлана Вольнова.



"Шоколадки, жирное... Все, что угодно можно есть. За это ученый из Японии в 2016 году получил Нобелевскую премию", – рассказала Светлана.

Сейчас такую систему питания советуют богатым и состоятельным консультанты элитных клиник. Важно, чтобы между первым и последним приемом пищи проходило 8 часов. Остальное время суток организм очищается. Это закаляет иммунитет и стимулирует нервные клетки. Но на практике придерживаться такой схемы могут разве что тренированные люди.



Питание чемпионов разработано особенно тщательно. Их врачи стараются сделать так, чтобы пища не помешала, а, наоборот, помогла выжать из организма максимум. Но добавляют ли такие диеты здоровья? И стоит ли другим перенимать пищевые привычки спортсменов?

За ответом "Сегодня" обратились к олимпийской чемпионке по вольной борьбе Ирины Мерлени. Ей нельзя ни соленого, ни острого. Говорит, только овощей в меню – не менее восемь разновидностей. Плюс белковые блюда, салаты, фрукты, рыба.

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Результат спортивной диеты почувствовала на себе и Анна Роменская. Из толстушки она превратилась в звезду фитнес-бикини, отказавшись от любимых украинских блюд. А первый чемпионский титул она получила, только когда тренер вмешалась в ее режим. Теперь Анна употребляет полезные жиры в виде красной рыбы. А чтобы запустить желудок, есть имбирь и лимон.

Но насколько этот рацион приближен к испанскому? Именно его Всемирная организация здравоохранения считает образцом здорового питания.

"В разных странах разные рекомендации. В одних – одно, в других – другое", – говорит Олег Швец, главный диетолог Минздрава Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем вредна диетическая газировка для здоровья. "Сегодня" также делились советами, как безопасно набрать вес.

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