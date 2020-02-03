Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Тренировки в домашних условиях могут быть не менее результативными, чем в зале

Эффективный комплекс упражнений для похудения дома Фото: Pexels

До весны остался месяц, поэтому время брать себя в руки и заняться своим здоровьем и телом. Чтобы похудеть, совсем не обязательно истязать себя диетами и нещадно потеть в спортзале. Главное, поставить для себя цель, сбалансировать питание и заняться спортом. И все это вы можете сделать в домашних условиях. Вашему вниманию пять полезных и эффективных упражнений для похудения в домашних условиях.

Какие продукте эффективны для похудения – смотрите видео:

Планка

Как правильно делать планку Фото: Pixabay

Ее по праву можно считать одним из самых эффективных упражнений, которое тренирует одновременно все тело. С ее помощью вы не только похудеете, но и укрепите мышцы пресса, спину, ягодицы и ноги.

Главное, правильная техника выполнения – вам нужно стоять в статическом положении, опираясь лишь на руки или локти и пальцы ног. Спина должна быть ровной без прогибов, а ягодицы и живот втянуты.

Начинайте стоять в планке с 15 секунд и увеличивайте это время до двух минут.

Прыжки со скакалкой

Это упражнение очень эффективно для сжигания жира. В технике выполнения нет ничего сложного – все знакомо еще со школьных лет. Тут важно следить за временем выполнения – начинайте с минуты интенсивных прыжков и постепенно увеличивайте это время.

Выпады

Как правильно делать выпады Фото: Pexels

Это базовое упражнение для ног и ягодиц, а также оно эффективно для похудения. Самым простым вариантом выполнения выпадов являются выпады без дополнительного отягощения – работа со своим весом. Для начала, выполняйте упражнение в три подхода по 10 раз на обе ноги. Постепенно увеличивайте количество подходов.

Приседания

Если прыжки со скакалкой в школе делали все правильно, то вот приседания – нет. Во время их выполнения спина должна быть ровной и совсем немного с наклоном вперед. Колени во время приседаний не должны заходить за носки, а сами вы должны имитировать, как вы будто садитесь на стул.

При правильном выполнении упражнения, вы сможете эффективно прокачать мышцы ног и ягодиц, а также похудеть.

Скручивания

Как правильно делать скручивания Фото: Pexels

Очень эффективное упражнение для похудения живота в домашних условиях. Плоский живот и прочный пресс вам обеспечены. Начните выполнять скручивания с трех раз в неделю по три подхода — каждый из которых по 30 раз. Постепенно нагрузку увеличивайте.

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