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Эфирные масла для ванны: три идеи ароматических смесей

Узнайте, как правильно использовать масла для ванны, чтобы они принесли пользу организму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:09
Эфирные масла поднимают настроение Фото: pixabay.com
Эфирные масла поднимают настроение Фото: pixabay.com

Вы набираете в ванну горячую воду, капаете несколько капель эфирного масла и только потом садитесь, верно? Оказывается, это неправильный подход. Сюзанна Тичи, американский специалист по травам из Аризоны, рассказала, как получить из ароматических масел максимум пользы.

Никогда не добавляйте масла прямо в воду

"Помните, что масло не растворяется в воде", – предупреждает Сюзанна Тичи. Когда вы погружаетесь в ванну, маленькие капли масла прилипают к коже и могут вызывать раздражение или даже аллергическую реакцию.

Разбавляйте эфирное масло растительным

Если вы не хотите, чтобы эфирное масло плавало на поверхности воды, а распределилось по всему объему, смешайте его с так называемым "базовым". Это может быть оливковое, подсолнечное, кокосовое масло или масло жожоба.

"Достаточно, если вы растворите в одной ложке базового масла 3-12 капель эфирного масла. Этого хватит даже для очень ароматной ванны", – говорит специалист.

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Не увлекайтесь

Даже если вам нравится какой-то аромат, это не значит, что нужно наливать его в воду щедрой рукой. Масла цитрусовых, корицы, гвоздики, орегано, чабера, мяты, тимьяна могут вызывать раздражение на коже. Выбирайте более щадящие для тела масла – лавандовое, ромашковое и розовое.

Не добавляйте масло, пока ванна наполняется водой

"Горячая проточная вода заставляет эфирные масла испаряться быстрее. В итоге они оказываются в воздухе, а не в ванне", – говорит Тичи. Поэтому сначала выключите воду, и только потом наливайте масло.

Ароматические смеси для ванны

Ванна для повышения настроения

Эта смесь масел поможет взбодриться и повысить концентрацию внимания.

  • 5 капель масла лимона
  • 3 капли масла розмарина
  • 2 капли масла тимьяна
  • 1 столовая ложка базового масла

Ванна для расслабления мышц

Если у вас крепатура после тренировки, такой микс улучшит кровообращение и снимет боль.

  • 5 капель масла майорана
  • 4 капли масла лемонграсса
  • 3 капли масла лаванды
  • 1 столовая ложка базового масла

Ванна для релакса

Это успокаивающий и расслабляющий состав помогает снять стресс и подготовиться ко сну.

  • 5 капель масла лаванды
  • 4 капли масла ромашки 
  • 3 капли масла ладана
  • 1 столовая ложка базового масла

Напомним, ранее специалисты рассказали, как отбелить зубы с помощью масла чайного дерева. А медики сообщили, когда эфирные масла могут быть опасными

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Источник: "Сегодня"
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