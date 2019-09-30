Экономно, но опасно: какой режим стиральной машины вредит здоровью

Ученые провели новое исследование и дали рекомендации

Выбирайте правильный режим стирки Фото: stocksnap.io

Экономный режим стирки в стиральных машинах сильно вредит здоровью. Это выяснили немецкие и британские ученые, передает MedicalXpress. Согласно результатам исследования, при таком режиме не уничтожаются опасные бактерии, которые устойчивы к действию антибитиоков.

Как легко и дешево почистить стиральную машину – смотрите видео:

"Температура воды, используемой в домашних стиральных машинах, для экономии энергии снижается ниже 60 °C (140 °F), что делает их менее опасными для патогенов. Согласно отчету, гены устойчивости, а также различные микроорганизмы могут сохраняться в бытовых стиральных машинах при этих пониженных температурах", – комментирует Мартин Экснер, доктор медицинских наук, председатель и директор Института гигиены и общественного здравоохранения.

По его словам, если пожилые люди, нуждающиеся в уходе с открытыми ранами или катетерами для мочевого пузыря, или молодые люди с гнойными травмами или инфекциями живут в домашних условиях, то белье следует стирать при более высоких температурах или с эффективными дезинфицирующими средствами, чтобы избежать передачи опасных патогенов.

Ученые поясняют, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины находится множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии. Эти бактерии могут поражать кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.

Ранее мы уже выясняли, почему нельзя пить чай в пакетиках.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.