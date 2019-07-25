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Экосредства для уборки: самые популярные рецепты

Все ингредиенты для экосредств — дешевые, их можно найти в ближайшем супермаркете или аптеке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57


В Европе появилась мода на органическую химию. Европейки ходят на специальные курсы, чтобы научится тому, что украинки знают еще от своих бабушек. Тем более, что все больше детей страдают от аллергии. А их родители ищут альтернативные средства для уборки без химии и сильного запаха. Читайте о действенных средствах с содой и лимонной кислотой в подборке популярных рецептов.

Большинство ингредиентов экосредства позаимствованы из кухни. В частности, масла: кокосовое и оливковое. Это — основа различных средств — для мытья, стирки и ухода за телом.

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Все ингредиенты для экосредств — дешевые, их можно найти в ближайшем супермаркете или аптеке.

В экосредствах в Европе используют остатки оливкового мыла, перкарбонат натрия, соду, лимонную кислоту. Из этих компонентов можно приготовить немало полезного.

Экосредства для уборки
Экосредства для уборки
Фото: Pixabay

Некоторые рецепты хорошо знакомы украинкам. Так, остатки оливкового мыла, на постсоветском пространстве традиционно заменяют хозяйственным. Это — основа самодельных средств для стирки. Перкарбонат натрия — дешевый и экологически чистый отбеливатель. Смесями на основе соды очищают поверхности. А лимонной кислотой убирают накипь.

Напомним, что ранее мы писали об уборке против гриппа

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Источник: Сегодня
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