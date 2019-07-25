Экосредства для уборки: самые популярные рецепты
Все ингредиенты для экосредств — дешевые, их можно найти в ближайшем супермаркете или аптеке
В Европе появилась мода на органическую химию. Европейки ходят на специальные курсы, чтобы научится тому, что украинки знают еще от своих бабушек. Тем более, что все больше детей страдают от аллергии. А их родители ищут альтернативные средства для уборки без химии и сильного запаха. Читайте о действенных средствах с содой и лимонной кислотой в подборке популярных рецептов.
Большинство ингредиентов экосредства позаимствованы из кухни. В частности, масла: кокосовое и оливковое. Это — основа различных средств — для мытья, стирки и ухода за телом.
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Все ингредиенты для экосредств — дешевые, их можно найти в ближайшем супермаркете или аптеке.
В экосредствах в Европе используют остатки оливкового мыла, перкарбонат натрия, соду, лимонную кислоту. Из этих компонентов можно приготовить немало полезного.
Некоторые рецепты хорошо знакомы украинкам. Так, остатки оливкового мыла, на постсоветском пространстве традиционно заменяют хозяйственным. Это — основа самодельных средств для стирки. Перкарбонат натрия — дешевый и экологически чистый отбеливатель. Смесями на основе соды очищают поверхности. А лимонной кислотой убирают накипь.
Напомним, что ранее мы писали об уборке против гриппа.
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