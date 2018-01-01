Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Эксперты рассказали, как избавиться метеозависимости

Болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Зависимость можно побороть. Фото из открытых источников
Зависимость можно побороть. Фото из открытых источников

Метеочувствительности – причина регулярной боли в суставах и ногах, жесткой мигрени и других проблем со здоровьем. Недавно исследователи нашли способ, который поможет людям, чье физическое состояние очень зависит от погоды.

Специалисты считают, что болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека. Чаще всего метеочувствительными становятся люди с частой мигренью, те, кто испытывает постоянное воздействие стресса или страдает от депрессии. Также болезненно на смену погоды реагируют подростки и беременные женщины. Ученые считают, что это происходит из-за нестабильности гормонального фона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Открыт удивительный факт о далеких предках человека Украину признали лидером погодных аномалийУченые предположили, когда ледниковый период все парализует

Как избавиться метеочувствительности? Врачи считают, что лучше всего поможет йога или лечебная физкультура. Также обязательно нужно пропить курс витаминов, нормализовать питание и принимать контрастный душ.

В случае, если эти способы не имели успеха и председатель прежнему раскалывается на изменение погоды, немедленно обратитесь к врачу.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
Найден революционный способ борьбы с раком Ученые объяснили загадку магнитного поля Земли Ученые случайно создали уникальное лекарство от простуды ТОП-3 самых грязных вещей, которые портят наше здоровье
здоровье погода ученые
Источник: Радио Максимум
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров