Эксперты рассказали, как избавиться метеозависимости

Болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека

Зависимость можно побороть. Фото из открытых источников

Метеочувствительности – причина регулярной боли в суставах и ногах, жесткой мигрени и других проблем со здоровьем. Недавно исследователи нашли способ, который поможет людям, чье физическое состояние очень зависит от погоды.

Специалисты считают, что болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека. Чаще всего метеочувствительными становятся люди с частой мигренью, те, кто испытывает постоянное воздействие стресса или страдает от депрессии. Также болезненно на смену погоды реагируют подростки и беременные женщины. Ученые считают, что это происходит из-за нестабильности гормонального фона.

Как избавиться метеочувствительности? Врачи считают, что лучше всего поможет йога или лечебная физкультура. Также обязательно нужно пропить курс витаминов, нормализовать питание и принимать контрастный душ.

В случае, если эти способы не имели успеха и председатель прежнему раскалывается на изменение погоды, немедленно обратитесь к врачу.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: