Эксперты рассказали о разнице дезодорантов и антипреспирантов

Ежедневное использование блокаторов пота пользы вашему организму точно не принесет

Жара заставляет украинцев пользоваться средствами защиты от пота: 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Медики подчеркивают: надо внимательно читать состав, требовать у продавцов сертификат качества и не поддаваться на маркетинговые мелочи.

Следует помнить, в отличие от дезодорантов, которые ликвидируют неприятный запах пота, антипреспирант сужает потовые протоки, поэтому для ежедневного использования рекомендуют все-таки дезодорант.

Украинские врачи подтверждают, ежедневное использование блокаторов пота пользы вашему организму точно не принесет.

Ранее сообщалось, что британские ученые обнаружили связь между алюминием, содержащимся в дезодорантах, и раком груди. Анализы показали, что у женщин, пользующихся дезодорантом, алюминий накапливается в наружных тканях молочных желез.

Соли алюминия содержатся в большинстве дезодорантов, так как этот металл эффективен в борьбе с выделениями потовых желез.

Ученые провели анализ количества алюминия, содержащегося в тканях груди 17 прооперированных женщин. Было обнаружено, что уровень алюминия в пораженных раком тканях гораздо выше, чем в тканях здоровых женщин.

Также сообщалось, что в Британии представили дезодорант на основе виски.