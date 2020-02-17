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Эндометриоз: симптомы, причины, лечение

В каких случаях нужна операция

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:29
Эндометриоз может стать причиной бесплодия
Эндометриоз может стать причиной бесплодия
Фото: freepik.com

Эндометриоз — заболевание, в основе которого лежит разрастание эндометрия, то есть внутреннего слоя матки, за ее пределы. Достоверной причины эндометриоза на данный момент не установлено. Однако доказана роль наследственности и снижения иммунитета. Предрасполагающими факторами в развитии заболевания считаются аборты, выкидыши, осложненные роды и кесарево сечение, а также некоторые методы лечения эрозии шейки матки.

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"Эндометриозы могут отличаться друг от друга — на это влияет расположение разрастаний эндометрия, – рассказывает гинеколог Марина Степнова. — Генитальный эндометриоз поражает органы малого таза, влагалище и шейку матки. Экстрагенитальный эндометриоз — разрастания присутствуют в кишечнике, мочевом пузыре, легких и других внутренних органах, и послеоперационных рубцах".

Симптомы эндометриоза

Наиболее типичными признаками эндометриоза являются болезненные менструации, маточные кровотечения и мажущие выделения до или после менструации. Также может наблюдаться боль внизу живота, особенно при интимной близости. При длительном течении заболевания развивается грозное осложнение — бесплодие.

Если разрастания эндометрия располагаются на внутренних органах, они вызывают специфическую симптоматику. При вовлечении в патологический процесс мочевого пузыря — учащенные мочеиспускания и кровь в моче, при поражении кишки — запоры.

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При эндометриозе толстого кишечника отмечаются боли в животе. Вначале они возникают только во время менструации, но со временем становятся постоянными. В тяжелых случаях помимо запора возможно формирование кишечной непроходимости, требующей хирургического лечения.

Обнаружив у себя один или несколько признаков, срочно отправляйтесь к врачу! Выслушав и тщательно осмотрев вас, он назначит дополнительные методы исследования, необходимые для постановки диагноза.

Диагностика эндометриоза

Показательными являются жалобы пациентки на боль во время менструации и интимной близости, нарушение мочеиспускания или хронические запоры. Информативны мажущие кровотечения в межменструальный период.

Также об эндометриозе доктор задумывается при длительном неэффективном лечении воспаления придатков и бесплодия.

Для подтверждения диагноза доктор может назначить следующие исследования:

  • лапароскопию, позволяющую определить расположение и степень распространенности наружного эндометриоза;
  • УЗИ, обнаруживающее эндометриоидные кисты яичников;
  • гистероскопию после выскабливания полости матки;
  • гистерографию — рентгенографическое исследование, также требующее предварительного выскабливания матки, обнаруживающее эндометриоидные ходы в толще матки;
  • кольпоскопию в предменструальном периоде — позволяет выявить эндометриоз шейки матки.

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Лечение эндометриоза

Лечение эндометриоза всегда комплексное и длительное. К сожалению, повторные обострения заболевания возможны, поэтому требуется постоянное наблюдение у гинеколога.

Для начала эндометриозные разрастания удаляют — чаще всего лазером в ходе лапароскопической операции.

Гормональные таблетки назначает только врач
Гормональные таблетки назначает только врач
Фото: freepik.com

После хирургического лечения наступает время гормональной терапии. Доктор подбирает специальные препараты для подавления функции яичников, что приводит к формированию временной аменореи (отсутствия менструации). Продолжительность курса гормонального лечения зависит от возраста, состояния пациентки и тяжести течения заболевания. Как правило, препараты применяются беспрерывно в течение полугода, но в тяжелых случаях (по назначению врача) — дольше.

Предупреждают эндометриоз современные противозачаточные средства, которые позволяют избежать абортов. Рекомендовано также укрепление иммунитета, регулярное посещение гинеколога для планового осмотра и своевременное и адекватное лечение воспалений. Если эндометриоз не лечить, то может развиться бесплодие.

Напомним, ранее мы писали об особенностях лечения демодекоза.

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