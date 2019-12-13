Энгистол: инструкция, показания, способ применения

Препарат используют при лечении вирусных заболеваний

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Это комплексный препарат широкого действия. Применение Энгистола в лечении различных заболеваний объясняется его действующими веществами. В частности, в его состав входит коллоидная сера, которая восстанавливает ферментные функции иммунитета, винцетоксин и асклепиева кислота, которые в сочетании нормализуют работу вегетативной нервной системы. Энгистол используют при лечении вирусных заболеваний, а также при некоторых аллергиях.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Sulfur D4 – 37,5 мг, Sulfur D10 – 37,5 мг, Vincetoxicum hirundinaria D6 – 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 – 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D30 – 75 мг.

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

Выпускается по 50 таблеток в полипропиленовом контейнере.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглые, плоские, с фаской, от белого до желто-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

Вирусные инфекции: грипп, острые и хронические риновирусные инфекции, вирусный гепатит, другие вирусные заболевания и осложнения после них (отит, бронхит, ларингит), лихорадка неясной этиологии.

Кожные заболевания: нейродермит, зуд, крапивница, экзема, фурункулез.

Заболевания дыхательных путей: бронхит, коклюш, пневмония, бронхиальная астма, трахеит, синусит.

Заболевания сердечно-сосудистой системы: миокардит, эндокардит, пароксизмальная тахикардия.

В гинекологической практике: терапия при инфицировании ЦМВ, папилломавирусом.

Применяется также при мигрени, афтозном стоматите, снижении иммунитета, аллергиях различной локализации, невралгиях, ревматических заболеваниях.

Противопоказания

врожденной галактоземия, с синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденная лактозная недостаточность;

повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Фармакокинетика. Для гомеопатических препаратов не определяется.

Применение

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет – 1 таблетка под язык (до полного рассасывания),

Разовая доза детям до 12 лет – 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры. Принимать разовую возрастную дозу: детям в возрасте до 1 года – 1 чайная ложка, детям в возрасте от 1 до 6 лет – 2 чайных ложки, детям в возрасте от 6 до 12 лет – 3 чайных ложки. Разовую возрастную дозу принимать 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через час после еды.

В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2:00. Далее перейти на прием 3 раза в сутки. С целью профилактики гриппа, ОРВИ принимать разовую возрастную дозу 1-2 раза в сутки.

Курс лечения – 2-4 недели.

Особенности применения

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Применение в период беременности или кормления грудью. Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена. Ни о каких нежелательных реакциях не сообщалось. Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и кормящих грудью решает врач индивидуально с учетом соотношения польза/риск.

Дети. Препарат рекомендован для применения детям от рождения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек. Если возникли такие реакции, необходимо временно прекратить применение препарата.

Взаимодействия. Совместим с другими лекарственными средствами.

Энгистол и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Не отмечалась.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия

Цена. От 167 до 203 грн.

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