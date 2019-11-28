Энурез у детей: когда стоит бить тревогу

Главными причинами недержания мочи у детей могут быть… поступки родителей

Недержание мочи во время сна у маленьких деток считается нормой. А вот мокрые штанишки у ребят дошкольного и младшего школьного возраста служат признаком патологии, а точнее, такого заболевания, как энурез, или недержание мочи. Беспокоится стоит, если ребенок 5-6 лет часто (ежедневно или через раз) мочиться во сне.

На сегодняшний день энурез достаточно распространенное заболевание, требующее как физической, так и моральной поддержки ребенка. Ведь мокрое нижнее белье может стать причиной серьезных расстройств и даже формирования комплексов у детей.

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Что такое энурез

Энурез представляет собой непроизвольное мочеиспускание, которое чаще всего наблюдается во время ночного сна. В тяжелых случаях возможно недержание мочи и в дневное время. О диагнозе энурез правомерно говорить после 5 лет. До этого возраста недержание по ночам может быть признаком несформировавшегося гигиенического навыка.

Ночное недержание

Энурез у детей принято разделять на две большие группы: дневной и ночной. Наиболее часто встречается ночное недержание мочи, которое наблюдается у ребенка старше 5 лет. В свою очередь, ночной энурез может быть первичным и вторичным.

Первичное ночное недержание мочи представляет собой случай заболевания, при котором ребенок никогда не просыпается сухим.

Для вторичного энуреза характерны периоды чередования, то есть период мокрых штанишек сменяется спокойным, сухим периодом.

Причины энуреза

Причин для развития такого неприятного заболевания, как ночной энурез, немало. Вот основные из них:

психологическая травма: сильнейший испуг, страхи, хронические стрессы, критика и крики со стороны родителей;

конфликтные ситуации в детском саду или школе;

нарушение гормонального фона, в частности, изменение уровня АДГ (антидиуретического гормона);

гипоксия (кислородное голодание) во время беременности или родов. Это может привести к поражению головного мозга, которое впоследствии становится основой для развития энуреза;

наследственная предрасположенность (случаи энуреза у родителей или ближайших родственников);

отсутствие навыков опрятности — например, в том случае, если родители не пытались приучить ребенка к ночному туалету (не садили на горшок). Или прямо противоположная ситуация — когда родители излишне настаивали на ночном горшке, ругали или стыдили ребенка за мокрые трусы;

хронические инфекции мочевыводящих путей, в том числе уретрит, цистит или пиелонефрит;

нарушение нервной регуляции мочевого пузыря.

Лечение ночного энуреза

Энурез — заболевание, находящееся на границе двух областей медицины: нефрологии и неврологии, поэтому осмотреть ребенка должны оба специалиста. На основании результатов обследования устанавливается причина заболевания. В зависимости от причины энуреза подбирается специфическое лечение.

Первое, что нужно сделать родителям ребенка, страдающего ночным энурезом, — это ограничить объем вечернего чая, молока, компота. Основную часть питьевого объема малыш должен получать в первой половине дня, а последний стакан воды или молока – не позднее чем за 2 часа до сна.

Если ночной энурез возникает на фоне стрессов и конфликтных ситуаций, ребенку назначаются успокоительные средства и препараты, стимулирующие кровоснабжение головного мозга. А родителям, в свою очередь, очень важно создать благоприятный климат в семье, перестать критиковать ребенка и высказывать все свои претензии спокойным тоном.

При сниженном тонусе мочевого пузыря необходимы препараты, нормализующие тонус гладких мышц.

Важнейшим моментом лечения является формирование режима принудительных мочеиспусканий, при котором ребенок в обязательном порядке мочится каждые 3 часа и перед сном. Иногда при повышении тонуса мочевого пузыря врачами назначаются средства, расслабляющие гладкую мускулатуру. Они помогают увеличить объем мочевого пузыря, что устраняет недержание мочи во время ночного сна.

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