Эрозивный гастрит: основные симптомы

Чего ни в коем случае нельзя делать при гастрите

При гастрите врач распишет подробную диету Фото: freepik.com

Чаще всего эрозивный гастрит является следствием термического или химического ожога. Это заболевание служит предпосылкой для развития язвенной болезни желудка и даже рака. Поэтому очень важно вовремя распознать его и подобрать адекватное лечение.

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Голодные боли при гастрите

Основные симптомы эрозивного гастрита —"голодные" боли через 1,5 часа после приема пищи, отрыжка, изжога, тошнота и рвота. Возможно появление сгустков крови или дегтеобразный стул, свидетельствующий о кровотечении. Заметив один или несколько симптомов у себя, срочно обращайтесь к врачу.

"Под влиянием страха перед болью многие пациенты начинают максимально отказываться от приема пищи, худеют, что приводит к нарушению пищеварения и дефициту витаминов и микроэлементов, – говорит гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Лечение эрозивного гастрита должно быть комплексным, включающим диету, рациональный образ жизни, медикаменты и санаторно-курортное лечение".

Лечение гастрите

Под запретом острая, жирная и жареная пища, маринады, соления и копчености, а также кофе, алкоголь. Есть следует небольшими порциями. Разрешается только теплая пища.

Можно: нежирное мясо, птицу и рыбу, овощные и фруктовые пюре, кисломолочные продукты, каши и вегетарианские супы.

Могут быть рекомендованы антибактериальные средства, а точнее, их комбинация.При повышенной кислотности желудочного сока назначаются препараты, нейтрализующие излишки соляной кислоты. Кроме того, важны препараты, защищающие слизистую оболочку желудка и способствующие ее восстановлению.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно начинать закаливаться.

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