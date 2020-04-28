Еще одно неожиданное лекарство начали применять против коронавируса

Женские гормоны будут колоть мужчинам

Мужчины чаще, чем женщины, умирают от коронавируса. Кроме того, если женщины заболевают, то переносят болезнь гораздо легче. Американские врачи выдвинули гипотезу, что прекрасной половине человечества помогают противостоять коронавирусу женские половые гормоны, пишет издание The New York Times.

Теперь ученые с Нью Йорка и Лос-Анджелеса решили проверить эту гипотезу, начав клинические испытания. Они будут давать мужчинам половые гормоны в течение ограниченного периода времени.

На прошлой неделе врачи из Нью-Йорка уже начали лечить пациентов с COVID-19 эстрогеном, чтобы повысить их иммунную систему, а на следующей неделе врачи из Лос-Анджелеса начнут лечить пациентов мужского пола прогестероном. Этот гормон обладает противовоспалительными свойствами и потенциально может предотвращать чрезмерные реакции иммунной системы.

Коронавирус будут лечить гормонами Фото: Pixabay

"Существует значительное различие между количеством мужчин и женщин в отделении интенсивной терапии, и у мужчин явно хуже. Больше 75% тех, кто находится на аппарате ИВЛ, – мужчины", – говорит Сара Гандехари, пульмонолог и врач интенсивной терапии из Лос-Анджелеса.

Беременные женщины, которые обычно имеют ослабленный иммунитет, но имеют высокий уровень эстрогена и прогестерона, имеют тенденцию к легкому течению заболевания. Именно этот факт и заставил ученых задуматься об использовании гормонов в лечении COVID-19.

Коронавирус лечат с помощью плазмы крови. Смотрите в нашем сюжете:

Однако некоторые эксперты, которые изучают половые различия в иммунитете, предупреждают, что гормоны могут не стать той волшебной пулей, на которую надеются некоторые.

Напомним, ранее мы публиковали полный список болезней, которые могут спровоцировать тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться