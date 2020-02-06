Если болит голова: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

Далеко не все продукты. даже полезные, можно есть во время болезни

Что можно есть, когда болит голова Фото: Pexels

Частый перепад температуры на улице, много стресса на работе, плохой сон или любые другие причины могут вызвать у вас головную боль. И тут, помимо медикаментозного лечения, необходимо также обратить внимание на то, что вы едите. Ведь даже полезные продукты в период, когда у вас головная боль, могут вам навредить, пишут в HuffPost.

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Когда болит голова: что категорически нельзя есть

Выдержанные сыры

Чем старее (выдержаннее) сыр, тем больше в нем скапливается гистамина. При этом пармезан, гауда и швейцарский – возглавляют этот список.

Так чем же опасен гистамин? Оказывается, он может вызывать расширение кровеносных сосудов головного мозга, чем еще больше усилить вашу головную боль.

Ферментированные продукты

Исключите из своего рациона продукты с тирамином – аминокислотой, которая содержится в ферментированных продуктах, например, в квашеной капусте.

Отмечается, что употребление таких продуктов может вызвать цепную реакцию, которая приводит к сужению и расширению кровеносных сосудов в головном мозге. А это в свою очередь может усилить пульсирующую головную боль.

Что нельзя есть, когда болит голова Фото: Pixabay

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Когда болит голова: что можно есть

Нежирное мясо

Включите в свой рацион говядину, курицу и другое нежирное мясо, которое содержит витамин В2 и коэнзим Q10. Именно они помогают превращать пищу в энергию.

"Точный механизм неизвестен, но есть исследования, которые подтверждают, что люди, страдающие мигренью, могут иметь проблемы с энергетическим обменом в мозгу", – объясняет Рене Велленштейн, сертифицированный врач, специализирующийся на функциональной медицине.

Огурцы

Употребление продуктов, богатых на воду, например, огурцов и арбузов, помогают восстанавливать баланс воды в организме. Таким образом, мозг наполняется жидкостью, и симптомы головной боли исчезают.

Тем временем ученые сделали важное заявление для любителей кофе и чая.

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