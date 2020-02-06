Если болит голова: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя
Далеко не все продукты. даже полезные, можно есть во время болезни
Частый перепад температуры на улице, много стресса на работе, плохой сон или любые другие причины могут вызвать у вас головную боль. И тут, помимо медикаментозного лечения, необходимо также обратить внимание на то, что вы едите. Ведь даже полезные продукты в период, когда у вас головная боль, могут вам навредить, пишут в HuffPost.
Изменения погоды могут вызвать мигрень – смотрите видео:
Читайте также:Мигрень у детей: основные симптомы
- Выдержанные сыры
Чем старее (выдержаннее) сыр, тем больше в нем скапливается гистамина. При этом пармезан, гауда и швейцарский – возглавляют этот список.
Так чем же опасен гистамин? Оказывается, он может вызывать расширение кровеносных сосудов головного мозга, чем еще больше усилить вашу головную боль.
- Ферментированные продукты
Исключите из своего рациона продукты с тирамином – аминокислотой, которая содержится в ферментированных продуктах, например, в квашеной капусте.
Отмечается, что употребление таких продуктов может вызвать цепную реакцию, которая приводит к сужению и расширению кровеносных сосудов в головном мозге. А это в свою очередь может усилить пульсирующую головную боль.
Читайте также:Мигрень и сердечные болезни оказались связаны
- Нежирное мясо
Включите в свой рацион говядину, курицу и другое нежирное мясо, которое содержит витамин В2 и коэнзим Q10. Именно они помогают превращать пищу в энергию.
"Точный механизм неизвестен, но есть исследования, которые подтверждают, что люди, страдающие мигренью, могут иметь проблемы с энергетическим обменом в мозгу", – объясняет Рене Велленштейн, сертифицированный врач, специализирующийся на функциональной медицине.
- Огурцы
Употребление продуктов, богатых на воду, например, огурцов и арбузов, помогают восстанавливать баланс воды в организме. Таким образом, мозг наполняется жидкостью, и симптомы головной боли исчезают.
Тем временем ученые сделали важное заявление для любителей кофе и чая.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.