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Если болит голова: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

Далеко не все продукты. даже полезные, можно есть во время болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Что можно есть, когда болит голова
Что можно есть, когда болит голова
Фото: Pexels

Частый перепад температуры на улице, много стресса на работе, плохой сон или любые другие причины могут вызвать у вас головную боль. И тут, помимо медикаментозного лечения, необходимо также обратить внимание на то, что вы едите. Ведь даже полезные продукты в период, когда у вас головная боль, могут вам навредить, пишут в HuffPost.

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Когда болит голова: что категорически нельзя есть

  • Выдержанные сыры

Чем старее (выдержаннее) сыр, тем больше в нем скапливается гистамина. При этом пармезан, гауда и швейцарский – возглавляют этот список.

Так чем же опасен гистамин? Оказывается, он может вызывать расширение кровеносных сосудов головного мозга, чем еще больше усилить вашу головную боль.

  • Ферментированные продукты

Исключите из своего рациона продукты с тирамином – аминокислотой, которая содержится в ферментированных продуктах, например, в квашеной капусте.

Отмечается, что употребление таких продуктов может вызвать цепную реакцию, которая приводит к сужению и расширению кровеносных сосудов в головном мозге. А это в свою очередь может усилить пульсирующую головную боль.

Что нельзя есть, когда болит голова
Что нельзя есть, когда болит голова
Фото: Pixabay

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Когда болит голова: что можно есть

  • Нежирное мясо

Включите в свой рацион говядину, курицу и другое нежирное мясо, которое содержит витамин В2 и коэнзим Q10. Именно они помогают превращать пищу в энергию.

"Точный механизм неизвестен, но есть исследования, которые подтверждают, что люди, страдающие мигренью, могут иметь проблемы с энергетическим обменом в мозгу", – объясняет Рене Велленштейн, сертифицированный врач, специализирующийся на функциональной медицине.

  • Огурцы

Употребление продуктов, богатых на воду, например, огурцов и арбузов, помогают восстанавливать баланс воды в организме. Таким образом, мозг наполняется жидкостью, и симптомы головной боли исчезают.

Тем временем ученые сделали важное заявление для любителей кофе и чая.

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