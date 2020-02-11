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Фимоз: что нужно знать мамам мальчиков

В каких случаях операция необходима

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Фимоз - нормальное состояние для мальчиков до 6 лет
Фимоз - нормальное состояние для мальчиков до 6 лет
Фото: freepik.com

Здоровье репродуктивной системы — залог успешного продолжения жизни, природа предусмотрела защитный механизм, позволяющий уменьшить вероятность попадания инфекции в самый деликатный из человеческих органов. Заключается он в том, что у новорожденных мальчиков головка пениса не только скрыта "специальной" кожей (крайней плотью, или препуцием), но и сращена с нею посредством своеобразных спаек (синехий), что препятствует случайному обнажению нежных тканей. Такое состояние называется физиологическим фимозом. Оно не должно вызывать тревоги, так как является нормальным для мальчиков до 3–6 лет.

Известному писающему мальчику исполнилось 400 лет. Смотрите наш сюжет:

"От родителей требуется правильная гигиена гениталий ребенка. – рассказывает педиатр Ольга Власова. – В младенчестве она ограничивается ежедневным купанием и подмыванием малыша. Во время этих процедур под крайнюю плоть попадает вода, которая естественным образом вымывает накопившийся секрет. А вот мыло для ухода за половыми органами можно использовать один раз в неделю".

Когда нужно к врачу

По мере роста ребенка происходит медленное самостоятельное разделение синехий, и крайняя плоть становится более подвижной. В возрасте 1 года головка пениса открывается у 50 % мальчиков, а к 3 годам жизни — уже у 89 %. Частота фимоза у 6–7-летних детей составляет 8 %. И если у ребенка нет болей и зуда или проблем с мочеиспусканием, никакого постороннего вмешательства при этом не требуется.

Как о медицинской проблеме начинают говорить тогда, когда сужение крайней плоти не позволяет освободить головку полового члена у мальчика старше 7 лет.

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Лечение фимоза

Консервативное лечение фимоза заключаются в назначении лекарственных препаратов и процедур, способствующих разделению синехий и растягиванию отверстия крайней плоти. Однако следует помнить, что зона головки полового члена содержит большое количество нервных окончаний, поэтому попытки постепенно сдвигать препуций должны быть очень аккуратными, чтобы не причинить боли мальчику. Кроме того, сразу же после гигиенической манипуляции, крайняя плоть должна быть возвращена на место. Нарушения этих правил могут привести не только к осложнениям, но и психической травме ребенка.

Осложнения фимоза

Самым опасным из них является парафимоз — ущемление головки полового члена крайней плотью. Если при этом не обратиться за немедленной помощью, может возникнуть отек и омертвение головки, что приведет к ее ампутации. Не зря же врачи предупреждают о том, что "вершинку" пениса никогда не следует обнажать насильно. Кроме того, безотлагательного обращения к урологу или хирургу требуют такие состояния, как баланит (изолированное воспаление головки полового члена), баланопостит (одновременное воспаление головки и крайней плоти) и ряд других.

Мыло для интимной гигиены достаточно применять один раз в неделю
Мыло для интимной гигиены достаточно применять один раз в неделю
Фото: freepik.com

Операция при фимозе

Хирургическое лечение сужения отверстия крайней плоти — самое гуманное, так как выполняется одномоментно. Так, радикальным способом помощи при неосложненном фимозе любой степени является операция кругового обрезания (циркумцизия). Оказывая же неотложную хирургическую помощь при парафимозе или, например, сужении 3–4 степени, осложнен­ном острым баланопоститом, врачи, как правило, прибегают к продольному рассечению крайней плоти.

Вне перечисленных выше осложнений, абсолютными показаниями к оперативному вмешательству при фимозе, независимо от возраста, являются рецидивирующие инфекции мочевых путей и затруднение мочеиспускания. В остальных случаях вопрос о целесообразности операции решается индивидуально.

Напомним, ранее мы писали о признаках, по которым можно заподозрить у ребенка аутизм.

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