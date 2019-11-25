Флемоксин Солютаб: инструкция, показания, способ применения

Антибиотик, широкого спектра действия для взрослых и детей

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Флемоксин Солютаб – бактерицидный кислотоустойчивый антибиотик широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: амоксициллин.

Вспомогательные ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая, целлюлоза дисперсная, кросповидон, ванилин, ароматизатор мандариновый, ароматизатор лимонный, сахарин, магния стеарат.

В 1 таблетке Флемоксин Солютаба содержится амоксициллина (в форме амоксициллин тригидрата) – 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг. Таблетки выпускаются в дозировке 125 мг, 250 мг, 500 мг, 100 мг. В упаковке 20 таблеток: 4 блистера, по 5 таблеток в каждом.

Основные физико-химические свойства: Таблетки диспергируемые (растворяются в полости рта, если у пациента проблемы с глотанием) от белого до светло-желтого цвета, овальной формы с логотипом фирмы и цифровым обозначением на одной стороне и риской, разделяющей таблетку пополам, на другой стороне. Цифровое обозначение: Флемоксин Солютаб (125 мг) — "231"; Флемоксин Солютаб (250 мг) — "232"; Флемоксин Солютаб (500 мг) — "234"; Флемоксин Солютаб (1000 мг) — "236".

Фармакологическая группа. Бета-лактамные антибиотики. Пенициллины широкого спектра действия. Амоксициллин. Код АТС J01CA04.

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Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:

инфекции органов дыхания;

инфекции органов мочеполовой системы;

инфекции органов ЖКТ;

инфекции кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амоксициллину или другим бета-лактамным антибиотикам (пенициллинам и цефалоспоринам), а также к любым из вспомогательных веществ препарата.

Фармакодинамика

Антибиотик широкого спектра действия группы полусинтетических пенициллинов. Действует бактерицидно.

Активен в отношении Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium tetani, Clostridium welchii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori. Менее активен в отношении Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Shigella sonnei, Vibrio cholerae.

К препарату устойчивы бактерии, продуцирующие бета-лактамазы, Pseudomonas spp., Proteus spp. (индол-положительный), Serratia spp., Enterobacter spp.

Фармакокинетика

После приема таблеток Флемоксин Солютаб амоксициллин всасывается быстро и практически полностью (85 – 90%), препарат кислотостойкий. Прием пищи практически не влияет на абсорбцию препарата. Максимальная концентрация в плазме крови при приеме таблеток Флемоксин Солютаб достигается через 1-2 часа. После приема внутрь 375 мг амоксициллина в плазме крови регистрировалась максимальная концентрация активного вещества, которое составляет 6 мкг / мл. При удвоении (или снижении в 2 раза) дозы препарата максимальная концентрация в плазме крови также изменяется (увеличивается или уменьшается) в 2 раза.

Распределение. Примерно 20% амоксициллина связывается с белками плазмы крови. Амоксициллин проникает в слизистые оболочки, костную ткань и внутриглазную жидкость, мокроту в терапевтически эффективных концентрациях. Концентрация препарата в желчи превышает его концентрацию в крови в 2-4 раза. В амниотической жидкости и пупочных сосудах концентрация препарата составляет 25-30% от его уровня в плазме крови беременной женщины. Амоксициллин плохо проникает в спинномозговую жидкость; однако при воспалении мозговых оболочек (например, при менингитах) концентрация в спинномозговой жидкости составляет примерно 20% от концентрации в плазме крови.

Метаболизм. Амоксициллин частично метаболизируется, большинство его метаболитов неактивна в отношении микроорганизмов, но обладают аллергенными свойствами.

Вывод. Амоксициллин выводится преимущественно почками, около 80% – путем канальцевой экскреции, 20% – путем клубочковой экстракции. Примерно 90% амоксициллина выводится через 8 часов, в неизмененном виде почками. При отсутствии нарушений функции почек период полувыведения препарата составляет 1-1,5 часа. У недоношенных, новорожденных детей и младенцев до 6 месяцев – 3-4 часа.

При нарушении функции почек (клиренс креатинина равен или менее 15 мл / мин) период полувыведения препарата увеличивается и достигает при анурии 8,5 часа.

Период полувыведения препарата не изменяется при нарушении функции печени.

Применение

Препарат принимают независимо от приема пищи. Таблетку можно проглотить целой, разделить на части или разжевать, запив стаканом воды; можно также растворить в воде (в 20 мл — ½ стакана) до образования сладковатой суспензии с приятным лимонно-мандариновым вкусом.

Дозирование. При инфекционно-воспалительных заболеваниях легкой и средней тяжести рекомендуют принимать:

взрослым и детям в возрасте старше 10 лет: внутрь 500–750 мг 2 раза в сутки или 500 мг 3 раза в сутки;

детям в возрасте 3–10 лет назначают в дозе 250 мг 3 раза в сутки;

детям в возрасте 1–3 года — 250 мг 2 раза в сутки или 125 мг 3 раза в сутки.

Обычно суточная доза препарата для детей составляет 30 мг/кг массы тела, распределенная на 2–3 приема.

При лечении хронических заболеваний, рецидивах, инфекциях тяжелого течения рекомендуют прием препарата 3 раза в сутки.

При хронических заболеваниях, рецидивах, инфекциях тяжелого течения доза препарата может быть повышена:

взрослым назначают по 750–1000 мг 3 раза в сутки;

детям — до 60 мг/кг/сут (распределенных на 3 приема).

Продолжительность применения. При инфекции легкой и средней тяжести препарат принимают на протяжении 5–7 дней. Однако при инфекции, вызванной стрептококком, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.

При лечении хронических заболеваний, локальных инфекционных поражений, инфекций тяжелого течения дозы препарата нужно определять в соответствии с клинической картиной заболевания.

Прием препарата необходимо продолжать на протяжении 48 ч после исчезновения симптомов заболевания.

Пациенты с нарушением функции почек. Пациентам с нарушениями функции почек при клиренсе креатинина ниже 10 мл/мин дозу препарата снижают на 15– 50%.

Пациенты с нарушением функции печени. Нарушение функции печени не влияет на период полувыведение препарата.

Особенности применения

Наличие эритродермии в анамнезе не является противопоказанием для назначения Флемоксина Солютаб.

Одновременное применение с аллопуринолом не увеличивает частоту кожных реакций в отличие от сочетания аллопуринола с ампициллином.

Существует перекрестная устойчивость и перекрестная гиперчувствительность к препаратам пенициллинового ряда, цефалоспоринам. Как и при применении других препаратов пенициллинового ряда, возможно развитие суперинфекций.

Появление тяжелой диареи, характерной для псевдомембранозного колита, является показанием для отмены препарата.

Назначение препарата больным с инфекционным мононуклеозом и лимфолейкозом противопоказано, т.к. высока вероятность появления экзантемы неаллергического генеза.

Дети. Обычно суточная доза для детей составляет 30 мг / кг массы тела, разделенная на 2-3 приема. При лечении хронических заболеваний, рецидивах, инфекциях тяжелого течения, таких как острый средний бактериальный отит, рекомендуется увеличить дозу препарата до 60 мг / кг / сут (разделенных на 3 приема).

Применение в период беременности или кормления грудью. Согласно известным данным, препарат можно применять в период беременности и кормления грудью ребенка без угрозы воздействия на плод/ребенка. Амоксициллин выводится в незначительном количестве в грудное молоко. Риск для плода является незначительным, за исключением возможности сенсибилизации.

Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Не проводили исследования влияния на способность управлять автомобилем и другими механизмами. Однако могут возникать побочные реакции (например, аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут влиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами (см. Раздел "Побочные эффекты").

Побочные эффекты

Инфекции и инвазии: кандидоз кожи и слизистой оболочки, чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов.

Со стороны крови: агранулоцитоз, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, обратимая лейкопения включая нейтропению, увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса.

Со стороны иммунной системы: тяжелые аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, анафилаксию, сывороточную болезнь, аллергический васкулит.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, черный "волосатый" язык, изменение цвета зубов, антибиотикоассоциированный колит, включая псевдомембранозный и геморрагический колит.

Со стороны нервной системы: гиперактивность, головокружение, судороги (в случаях нарушения функции почек или при передозировке).

Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит, холестатическая желтуха, умеренное повышение уровня печеночных ферментов (АсАТ, АлАТ).

Со стороны кожи: сыпь, крапивница, зуд, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез.

Со стороны мочевыводящих путей: интерстициальный нефрит, кристаллурия.

Взаимодействие

Пробенецид, фенилбутазон, оксифенбутазон, в меньшей степени ацетилсалициловая кислота и сульфинпиразон, тормозят канальцевую секрецию пенициллинов, что приводит к увеличению периода полувыведения и повышению концентрации амоксициллина в плазме крови. Бактерицидные антибиотики (в т.ч. аминогликозиды, цефалоспорины, ванкомицин, рифампицин) при одновременном приеме оказывают синергидное действие; возможен антагонизм при приеме с некоторыми бактериостатическими препаратами (например, хлорамфеникол, сульфаниламиды).

Одновременный прием с эстрогенсодержащими оральными контрацептивами может приводить к снижению их эффективности и повышению риска развития прорывных кровотечений). Одновременное назначение с аллопуринолом не увеличивает частоту кожных реакций в отличие от сочетания аллопуринола с ампициллином.

Флемоксин Солютаб и алкоголь. Антибиотики и алкоголь смешивать не рекомендуется. Амоксициллин (флемоксин) не входит в список антибиотиков, абсолютно противопоказанных с алкоголем. Но помните, что при одновременном приеме алкоголя и флемоксина нагрузка на печень утраивается. Спиртное препятствует переработке амоксициллина в печени, что может замедлить лечебный эффект вещества или вовсе его нивелировать. Кроме того, повышенная нагрузка на органы ЖКТ, почки и печень может вызвать множество специфических реакций, таких как высыпания на коже, головокружение, потеря аппетита, тошнота, рвота, расстройство желудка и кишечника.

Передозировка

Симптомы: при передозировке возникают нарушения функции пищеварительного тракта такие, как тошнота, рвота, диарея следствием чего может быть нарушение водно-электролитного баланса. Сообщалось о случаях кристаллурии иногда приводили к почечной недостаточности.

Лечение: следует вызвать рвоту или провести промывание желудка, после чего принять активированный уголь и осмотическое слабительное средство (натрия сульфат). Следует поддерживать водный и электролитный баланс. Амоксициллин выводится из крови с помощью гемодиализа. Специфический антидот неизвестен.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Хогемат 2, 7942 ДЖ Меппел, Нидерланды.

Цена:

Флемоксин Солютаб табл. дисперг. 125 мг №20 от 83 до 96 грн;

Флемоксин Солютаб табл. дисперг. 250 мг №20 от 83 до 127 грн;

Флемоксин Солютаб табл. дисперг. 500мг №20 от 127 до 146 грн;

Флемоксин Солютаб табл. дисперг.1000 мг №20 от 207 до 239 грн;

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