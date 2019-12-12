Флюколд: инструкция, показания, способ применения

Препарат для облегчения основных симптомов гриппа и простуды

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Флюколд – лекарственный препарат, обладающий обезболивающим, жаропонижающим и антигистаминным действием. В состав препарата входит четыре активных компонента взаимно дополняющих и усиливающих действие друг друга. Терапевтические эффекты препарата основаны на свойствах активных компонентов, входящих в его состав.

Состав и форма выпуска

Действующие вещества: парацетамол (500 мг), фенилпропаноламина гидрохлорид (25 мг), хлорфенирамина малеат (2 мг), кофеин (30 мг).

Вспомогательные вещества: крахмал, метилпарабен, пропилпарабен, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк очищенный, эритрозин.

Выпускается по 4 таблетки в стрипе в бумажном конверте.

Основные физико-химические свойства: Круглые таблетки розового цвета с темно-розовыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа. Анальгетики и антипиретики. Парацетамол, комбинации без психолептиков. Код АТС N02B E51.

Показания

Симптоматическое лечение простуды и гриппа, сопровождающихся повышенной температурой тела, ознобом, головной болью, насморком и заложенностью носа, чиханием, ломотой и болью в теле.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; период беременности и кормления грудью; АГ и сердечно-сосудистые заболевания; гипертрофия предстательной железы; тяжелые нарушения функции печени; возраст до 6 лет; алкоголизм; период беременности; тяжелая АГ; декомпенсированная сердечно-сосудистая недостаточность; выраженный атеросклероз; острый панкреатит.

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Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Препарат принимают перорально. Таблетку рекомендуется глотать целиком, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством воды. Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Взрослым и подросткам в возрасте старше 12 лет обычно назначают по 1 таблетке препарата 3-4 раза в день. Следует соблюдать интервал между приемами препарата не менее 4 часов. Максимальная суточная доза препарата для взрослых составляет 5 таблеток.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет обычно назначают по 1/2 таблетки препарата 3-4 раза в день. Следует соблюдать интервал между приемами препарата не менее 4 часов.

Максимальная суточная доза препарата для детей в возрасте от 6 до 12 лет составляет 2 таблетки.

Максимальная длительность курса лечения 5 дней. В случае если повышенная температура тела сохраняется в течение 3 дней или возникает повторно во время терапии препаратом, следует обратиться к лечащему врачу.

В случае если боль не проходит в течение 5 дней после начала применения препарата следует обратиться к лечащему врачу.

Особенности применения

Если высокая температура сохраняется на протяжении 3 и более дней или возникает снова, а боль не прекращается более 5 дней, необходимо пересмотреть тактику лечения.

С осторожностью применяют у пациентов с нарушением функции печени и почек, ИБС, сахарным диабетом, у лиц пожилого возраста

Применение в период беременности или кормления грудью. Флюколд в эти периоды не применяют.

Дети. Препарат противопоказан к применению детям в возрасте младше 6 лет

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При применении препарата не следует управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами.

Побочные эффекты

В большинстве случаев Флюколд хорошо переносится. Побочные эффекты, вызванные парацетамолом, как правило, выражены слабо. При применении Флюколда могут развиваться:

аллергические реакции (например, ангионевротический отек, кожная сыпь);

со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения;

стимуляция центральной нервной системы;

раздражение пищеварительного тракта;

тошнота, боль в животе или рвота;

тахикардия, артериальная гипертензия.

Взаимодействия

Эффект действия парацетамола усиливается при его комбинации с кодеином, аскорбиновой кислотой, скополамин, хлор фенамином, пропифеназоном и кофеином. При одновременном применении барбитуратов, трициклических антидепрессантов, а также алкоголя возможно увеличение периода полувыведения парацетамола. Не рекомендуется применять флюколд ​​одновременно с другими препаратами, содержащими парацетамол.

Флюколд и алкоголь. Одновременное употребление алкоголя и применение препарата Флюколд запрещается из-за токсического воздействия на печень.

Передозировка

Симптомы: рвота, бледность, головные боли, отсутствие аппетита, боль в животе, поражение печени (в т.ч. недостаточность), метаболический ацидоз, энцефалопатия, кома, ОПН, сердечная аритмия, повышение артериального давления, рефлекторная брадикардия.

При передозировке рекомендуется обратиться за неотложной медицинской помощью. Применяют метионин (перорально) или ацетилцистеин (внутривенно) в первые 48 часов после передозировки. Показана симптоматическая терапия.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Наброс Фарма Пвт. Лтд., Индия

Цена. От 16 до 23 грн.

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