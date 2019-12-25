Фосфалюгель: инструкция, показания, способ применения

Препарат применяют при лечении желудочно-кишечных заболеваний

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Фосфалюгель – это лекарственный препарат, относящийся к группе антацидов (препараты, предназначенные для нейтрализации соляной кислоты). Препарат выпускается в виде геля для орального приема. Он обладает кислотонейтрализующим, обволакивающим и абсорбирующим действием. Прием медикамента снижает протеолитическую активность пепсина, связывает желчные кислоты и лизолецитин.

Прием антацидного вещества провоцирует образование защитного слоя на слизистой желудка, что предотвращает всасывание токсинов и появление интоксикации организма.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 пакет содержит алюминия фосфата 20% геля 12,38 г.

Вспомогательные вещества: сорбита раствор, который не кристаллизуется (Е 420), агар, пектин, кальция сульфат, калия сорбат, ароматизатор апельсиновый, вода очищенная.

Основные физико-химические свойства: гель кремово-белого цвета с запахом и вкусом сладкого апельсина.

Выпускается в пакетиках, по 20 г геля в каждом, по 20 пакетов в картонной пачке.

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Фармакотерапевтическая группа. Препараты для лечения кислотозависимых заболеваний. Антациды. Алюминия фосфат. Код АТХ A02A B03.

Показания

Фосфалюгель применяют как в качестве монотерапии, так и в составе комплексной терапии при: язвенной болезни желудка и дванадцатиперстной кишки, остром гастрите, хроническом гастрите с нормальной или повышенной секреторной функцией желудка, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (в том числе при рефлюкс-эзофагите), дуоденально-гастральном рефлюксе, функциональной диспепсии, функциональной диарее, желудочно-кишечных расстройствах, вызванных интоксикацией, кишечными инфекциями, приемом лекарственных средств, раздражающих веществ (кислот, щелочей), дискомфорте и боли в эпигастральной области, изжоге, кислой отрыжке, метеоризме, которые возникают после погрешностей в диете, при чрезмерном употреблении кофе, алкоголя, курении.

Противопоказания

Гиперчувствительность к алюминию фосфата или другим вспомогательным веществам препарата. Сильная боль в животе неуточненного генеза, привычный запор, хроническая диарея. Болезнь Альцгеймера.

Фармакокинетика

Алюминия фосфат нейтрализует соляную кислоту с образованием алюминия хлорида. Под влиянием щелочной среды кишечника последний превращается в щелочные соли алюминия, которые плохо всасываются и выводятся с калом. Фосфалюгель не связывает пищевые фосфаты, не приводит к нарушениям фосфорно-кальциевого обмена, остеопорозу и остеомаляции. Относится к группе неабсорбируемых антацидов.

Применение

Перемешивают содержимое пакета между пальцами до получения однородного геля. Держат пакет вертикально, отрезают или отрывают один из углов в обозначенном месте. Выдавливают пальцами гель через отверстие пакета. Препарат можно принимать в чистом виде или развести перед приемом в 1/2 стакана воды.

Дозы для взрослых. Фосфалюгель принимают внутрь, 1–2 пакета 2–3 раза в сутки. Если в промежутках между приемом Фосфалюгеля боль возобновляется, то прием препарата следует повторить. Максимальная суточная доза — 6 пакетов.

Схема приема препарата зависит от характера заболевания: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дуоденогастральный рефлюкс — принимают после еды и на ночь; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — принимают через 1–2 ч после еды и при возникновении боли; гастрит, функциональная диспепсия — до еды; функциональная диарея — утром до еды и на ночь.

Дозы для детей: в возрасте до 6 мес — 1/4 пакета или 1 чайная ложка после каждого из 6 кормлений; после 6 мес — 1/2 пакета или 2 чайные ложки после каждого из 4 кормлений. Длительность терапии — не более 2 нед.

Особенности применения

Не рекомендуется применять при хронической почечной недостаточности, поскольку алюминия фосфат не снижает уровень фосфора в сыворотке крови.

Если симптомы заболеваний/состояний, при которых назначается Фосфалюгеля, не исчезают в течение 7 дней, необходимо обратиться к врачу. При возникновении боли в животе, сопровождающаяся лихорадкой, рвотой, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит сорбит. Не следует применять пациентам с непереносимостью фруктозы. Если у пациента непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом прежде чем применять этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Профиль безопасности применения Фосфалюгеля в период беременности и кормления грудью не установлен. Полученные данные применения алюминия фосфата у женщин в III триместр беременности в клинических испытаниях позволяют периодически (недлительно) применять Фосфалюгель в терапевтических дозах по показаниям.

Дети. Фосфалюгель применяют у детей всех возрастных категорий.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Иногда возникает запор, особенно у лежачих больных и лиц пожилого возраста. В этих случаях рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости. Фосфалюгель содержит сорбит, который может привести к развитию диареи.

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.

Взаимодействия

Антациды взаимодействуют с некоторыми другими лекарственными средствами, которые всасываются в ЖКТ. Наблюдается снижение всасывания в ЖКТ лекарственных средств, которые одновременно применяются с антацидами: фуросемид, буметанид, фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, перфлоксацин). Фосфалюгель рекомендуют принимать за 2 ч до или после приема других лекарственных средств и за 4 ч до или после приема фторхинолонов.

Фосфалюгель и алкоголь. Фосфалюгель после алкоголя можно принимать через 8 часов мужчинам и спустя 14 часов — женщинам. До приема алкогольных напитков: мужчинам – за 18 часов, женщинам – за 24 часа.

Передозировка

При применении высоких доз возможны запор вплоть до кишечной непроходимости. Последствия передозировки более серьезные у пациентов с почечной недостаточностью.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители. Фарматис для "Астеллас Фарма Юроп Б.В.", Франция/Нидерланды; Яманучи, Нидерланды

Цена. От 183 до 228 грн.

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