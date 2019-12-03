Фурацилин: инструкция, показания, способ применения

Сильный антисептик, применяемый для полоскания горла и заживлению ран

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фурацилин относится к антибактериальным средствам. Это сильный антисептик, активный относительно стафилококков, стрептококков, дизентерийной и кишечной палочки, сальмонеллы, возбудителей газовой гангрены. Способствует процессам грануляции и заживлению ран.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит нитрофуразона (нитрофурал) в пересчете на 100 % вещество – 20 мг.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия кроскармелоза, повидон, кислота стеариновая.

Фурацилин — это таблетки для приготовления раствора для наружного применения. В 1 таблетке содержится 0.02 г нитрофурала. Препарат выпускается по 10 штук в блистере, в коробке 2 блистера или же по 10 таблеток в

в контурных безъячейковой упаковках.

Основные физико-химические свойства: таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с немного неравномерным окрашиванием поверхности, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A F01.

Показания

Гнойные раны, пролежни, язвенные поражения, ожоги II и III степени, остеомиелит, эмпиема плевры, хронические гнойные отиты, анаэробные инфекции; полоскание рта и горла.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Кровотечение.

Аллергодерматозы.

Фармакокинетика

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Shigella dysenteria spp, Shigella flexneri spp, Shigella boydii spp, Shigella sonnei spp, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Salmonella spp. и др.

При наружном или местном применении всасывание лекарства незначительное. Фурацилин способен проникать через гистогематические барьеры (преграда между кровью и тканью), равномерно распределяется в жидкостях, тканях. Основной путь его метаболизма – восстановление нитрогрупп.

Выводится данное лекарство почками, частично – c желчью.

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Применение

Фурацилин применяют наружно, в виде водного 0,02% (1:5 000) раствора.

Для приготовления водного раствора 1 таблетку растворить в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида или воды дистиллированной (для быстрого растворения использовать горячую или кипящую воду). После этого раствор охладить до комнатной температуры и сохранять продолжительное время (стерилизация в течение 30 мин при 100 С).

При гнойных ранах, пролежнях, язвенных поражениях, ожогах II и III степени, для подготовки гранулирующей поверхности к пересадкам кожи и ко вторичному шву орошают рану водным раствором Фурацилина и накладывают влажные повязки.

После операции по поводу остеомиелита полость промывают водным раствором Фурацилина, после чего накладывают влажную повязку.

При эпиеме плевры гной отсасывают, плевральную полость промывают общепринятым методом. Потом в последнюю вводят 20-100 мл водного раствора препарата. При анаэробной инфекции, кроме стандартного хирургического вмешательства, рану также обрабатывают Фурацилином.

Полоскание рта и горла: 20 мг (1 таблетку) растворить в 100 мл воды.

Особенности применения

Препарат предназначен только для наружного применения!

Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.

Дети. Опыт применения препарата детям отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не известно.

Побочные эффекты.Возможны дерматиты, требующие временного перерыва или полного прекращения применения препарата

Взаимодействия. Не известно.

Передозировка. При применении больших доз препарата возможно усиление побочных реакций.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. В сухом защищенном от света месте при температуре 15-25 °С. Готовый раствор можно хранить в течение 14 дней в хорошо укупоренных банках из темного стекла, в прохладном (8-15 °С) и защищенном от света месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители.

ПАО "Киевмедпрепарат", г. Киев, Украина

Виола, ФФ, ЧАО, г. Запорожье, Украина

Галичфарм, ПАО, г. Львов, Украина

Лики Кировоградщины, ПАО, г. Кировоград, Украина

Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина

Цена. Таблетки №20 от 49 до 60 грн.

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