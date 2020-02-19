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Гастрит: какое обследование поможет точно поставить диагноз

При некоторых заболеваниях желудка симптомы вообще могут отсутствовать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:56
Иногда гастрит протекает бессимптомно
Иногда гастрит протекает бессимптомно
Фото: freepik.com

Гастрит известен тем, что возглавляет список самых распространенных заболеваний желудочно­кишечного тракта. Название происходит от греческого "gastrоs" (желудок) и означает воспаление слизистой оболочки желудка. Для его лечения на сегодняшний день разработаны сотни препаратов. Но неумолимая статистика говорит о постоянстве и стойкости этого заболевания. Подробнее о гастрите расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир

Причины гастрита

Гастрит — заболевание многопричинное. Нарушение режима питания, нездоровая пища, стрессы, нервное напряжение, заболевание органов пищеварения — вот неполный перечень факторов, способных вызвать появление гастрита. И нельзя не сказать о важной инфекционной причине — бактерии Helicobacter pylori. Важную роль отводят генетической предрасположенности, когда гастритом болеют родители, дедушки, бабушки. Но даже зная о всех причинах, сложно выделить одну, главную, важную.

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Виды гастрита

Жалобы при гастритах варьируют от сильных болей "под ложечкой", изжоги, отрыжки до полного отсутствия таковых. И все потому, что течение и характер заболевания зависит от степени поражения и индивидуальных особенностей организма. Так, например, гастрит может развиваться на фоне совершенно разной кислотообразующей функции желудка: повышенной (гастрит тип В) или пониженной (тип А). Какая форма более серьезна и опасна, говорить сложно.

Диагностика гастрита

Золотым стандартом подтверждения диагноза гастрита является гастроскопия. Многие пациенты сознательно отказываются от проведения этого обследования. Но альтернативы нет. Не стоит ходить вокруг да около. Правильная тактика лечения напрямую зависит от точно поставленного диагноза. Также необходимо определить наличие или отсутствие титра Helicobacter pylori. Положительный характер лечения гастрита напрямую зависит от результата данных обследований. Правильно подобранные схемы дают длительную ремиссию.

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Кислотность желудка

Гастрит типа В требует снижения уровня соляной кислоты. Выбор лекарственного препарата, разумеется, за врачом, но основное действие этих лекарств определено: уменьшение pH желудочной секреции. При данной форме гастрита почти всегда присутствует широко известная Helicobacter pylori, наличие которой предполагает лечение препаратами антибактериального действия. Так что терапия должна быть комплексная, с использованием проверенных и действенных схем, под контролем врача.

Гастрит типа А, с пониженной кислотностью, требует назначения совсем других препаратов. В частности, средств заместительной терапии, а также обволакивающих и вяжущих веществ, которые восполняют требуемый уровень соляной кислоты. С целью стимуляции секреторной функции желудка можно применять и растительные комбинированные препараты.

Жирная, жареная пища может спровоцировать гастрит
Жирная, жареная пища может спровоцировать гастрит
Фото: freepik.com

Лечение гастрита

Лечение гастрита начинается с коррекции питания. Ни один лекарственный препарат не сможет быть достаточно эффективным, если в рационе преобладает жареное, жирное, острое, копченое, алкоголь!

Самолечением при гастрите заниматься не стоит. Только комплексная диагностика помогает поставить верный диагноз и определиться с тактикой лечения. Тем более, что на сегодняшний день многие заболевания утратили свое классическое проявление, и порой только изжога является единственным признаком гастрита или язвенной болезни. Не следует прислушиваться к советам друзей. Препарат, который подходит одному, может вызвать противоположную реакцию у другого. Врач лечит не болезнь, а больного. Лечение занимает определенный период времени, схемы назначения индивидуальны.

Гастрит вполне возможно излечить, но только при активном желании пациента получить квалифицированную помощь.

Напомним, ранее мы писали о главных задачах при реабилитации ДЦП.

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