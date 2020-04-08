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Гастрит: почему он обостряется весной

Какие продукты помогут снизить риск воспаления желудка

Анна Педан
Сегодня, 15:29

Многие замечали, что в весеннее время обостряются многие хронические заболевания, особенно болезни желудочно-кишечного тракта. Чаще всего на весну реагирует желудок: возникают боли, чувство постоянного голода, усиливаются изжога, метеоризм. Подробнее о том, почему так часто весной обостряется гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка), расскажет гастроэнтеролог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

Гастрит обостряется по разным причинам. Это и увеличение продолжительности светового дня, и колебания атмосферного давления, и изменение многих природных ритмов. Все это факторы влияют на уровень выработки гормонов мелатонина, серотонина, дофамина (и многих других) в организме. Из-за этого слизистая оболочка желудка по весне становится более ранимой, уязвимой, легче воспаляется.

Гастрит часто обостряется весной
Гастрит часто обостряется весной
Фото: freepik.com

Генетика. Решающее значение имеет генетическая предрасположенность. Если гастрит был у ближайших родственников, то во избежание обострений вам следует приложить немалые усилия. Это касается физических нагрузок, как в сторону их уменьшения, так и наоборот (это разумно решать в индивидуальном порядке). В любом случае необходим достаточный полноценный ночной сон, иногда даже полезно поспать днем. Важно также не нервничать, избегать стрессовых ситуаций.

Нехватка витаминов. Определенное значение имеет накопившийся за зиму относительный дефицит витаминов, увеличение потребности в них весной. Хотя современное питание массового производства обогащено витаминами – обеспечивается более чем достаточное их поступление в организм. Но при гастрите оно может быть снижено, возможно нарушение всасывания различных компонентов пищи.

Как питаться, чтобы сохранить молодость. Смотрите в нашем сюжете:

Питание.Применяйте на практике все правила здорового питания. Прежде всего питаться по возможности в строго определенное время, 3–5 раз в день, не переедать, особенно ближе ко времени ночного сна. Избегать продуктов, которые могут существенно навредить желудку. Это жареное мясо, копченая колбаса, торты, кремовые пирожные и т.д. Лучше питаться пресной пищей (сознательно избегать ярких вкусовых ощущений), но с достаточной калорийностью.

Диета. Весна – не самое удачное время для соблюдения строгих диет для снижения массы тела. В это время особенно хороши бурый рис, манная каша, нежирные кисломолочные изделия, макароны из муки грубого помола. От свежего хлеба лучше отказаться совсем, его могут заменить сухари, галетное печенье. Иногда на благо профилактики гастрита можно слегка перекусить небольшим количеством легкой еды (рис, картофель, кисломолочка) даже в ночное время, разбавив соляную кислоту внутри, хотя бы выпив несколько глотков воды. Можно есть куриные и перепелиные яйца, только убедитесь, что они хорошо термически обработаны.

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Мясо и рыба. Эти продукты можно и нужно есть при обострении гастрита, так как именно протеиновые структуры рыбы и мяса способствуют заживлению язв и эрозий, которые могут возникать в желудочно-кишечном тракте при далеко зашедшем обострении гастрита. Предпочтение отдайте вареным, тушеным, приготовленным на пару рыбе и мясу.

Напитки и фрукты. При обострении гастрита лучше отказаться от кофе и чая. Пейте простую воду или компот из сухофруктов. А вот большинство овощей и фруктов в весенний период могут скорее вызвать раздражение по-весеннему истонченной слизистой оболочки ЖКТ. Пожалуй, только качественные бананы можно употреблять в пищу.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые помогают оздоровить легкие.

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