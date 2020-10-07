Гастроэнтеролог развенчала популярный миф про похудение от сала

Сало содержит много ценной арахидоновой кислоты, помогающей работе почек и головного мозга

Один из главных символов украинской культуры – сало. Продукт, который, оказывается, имеет много целебных свойств, о которых мы и не догадывались. Чем полезно сало, помогает ли оно похудеть и кому его есть все же не рекомендуется, рассказала "Сегодня" гастроэнтеролог Марина Балас.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Юрия Васильченко Видео: Сегодня

Украинцы любят сало и рассказывают, как едят:

"С чесночком, нашпигованное и немножко подкопченное", "Свежее сало перемолоть с чесноком и намазать это все на украинский хлеб", "Натощак сало с черным хлебом и со слайсом чеснока".

Есть нужно именно свежее сало, советуют врачи. Если есть натощак, то это усилит желчегонное действие. Но если есть камни в желчном – от этого продукта нужно отказаться.

Чем полезно сало Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог развенчивает миф, будто сало помогает похудеть. В то же время ценных свойств оно имеет немало, а еще улучшает работу гормональной и сердечно-сосудистой систем.

По словам Марины Балас, ранее кардиологи запрещали сало и говорили, что оно повышает уровень холестерина. Но по доказательной базе, его употреблять можно.

Если есть сердечно-сосудистые заболевания, был инсульт, инфаркт, то сало можно есть 2-3 раза в неделю по 20-30 граммов в сыром виде.

Сало, отмечают врачи, содержит много ценной арахидоновой кислоты. Она помогает работе почек и головного мозга, а также укрепляет сердечные мышцы.

Не теряет полезных свойств и замороженное сало или засоленные в банке. Но есть его нельзя, если есть подагра, ревматизм или обострения болезней желудочно-кишечного тракта.

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