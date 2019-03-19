Газировка убивает: доказана смертельная опасность сладких напитков

Напитки с большим количеством сахара повышают риск преждевременной смерти

Газировка содержит много сахара Фото: Pixabay

Согласно большому долгосрочному исследованию, проведенному среди 100 тысяч мужчин и женщин в США, чем больше потребляется сахаросодержащих напитков, тем выше риск преждевременной смерти, особенно смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и, в меньшей степени, от рака.

Риск преждевременной смерти, связанный с употреблением сахаросодержащих напитков, оказался более выраженным среди женщин, заявляют ученые из Гарвардского университета.

Результаты исследования были опубликованы 18 марта 2019 года в журнале Circulation.

"Наши результаты обеспечивают дальнейшую поддержку в ограничении потребления сахаросодержащих напитков и замене их другими напитками, предпочтительно водой, для улучшения общего состояния здоровья и продолжительности жизни", – сказал Васанти Малик, научный сотрудник Департамента питания и ведущий автор исследования.

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В ходе эксперимента была замечена особенно сильная связь между употреблением сладких напитков и повышенным риском ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с нечастыми потребителями сахаросодержащих напитков, у тех, кто пил две или более порции сахаросодержащих напитков в день, риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 31% выше. Каждая дополнительная порция сахаросодержащих напитков в день была связана с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%.

"Эти данные согласуются с известными неблагоприятными эффектами высокого потребления сахара и убедительными доказательствами того, что употребление сахаросодержащих напитков повышает риск развития диабета 2 типа, который сам по себе является основным фактором риска преждевременной смерти.

Поэтому нужно поддерживать политику по ограничению сбыта сладких напитков для детей и подростков, а также введение налогов на газировку, потому что текущая цена на сладкие напитки не включает в себя высокие затраты на лечение последствий", – сказал Уолтер Виллетт, профессор эпидемиологии и питания.

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Смотрите видео, как производят сладкие газированные напитки:

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