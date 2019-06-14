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Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

Куда обратиться, если вы хотите сдать донорскую кровь в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Как правильно сдавать кровь
Как правильно сдавать кровь
Фото: Depositphotos

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Если вы решили попробовать себя в роли донора, чтобы оказать помощь взрослым и детям, которые в ней остро нуждаются, узнайте в нашей статье, где в Киеве можно сдать кровь на донорство.

Смотрите видео о том, что донорство крови в Украине испытывает дефицит:

Если вам исполнилось 18 лет, вы можете стать донором и спасти не одну человеческую жизнь. Однако имейте в виду, что сдача крови имеет свои противопоказания и особенности. Важно знать, как подготовиться к сдаче крови в течение определенного периода, а еще, как правильно сдавать кровь, что можно и нельзя делать в день сдачи крови. Более детально об этом ранее мы писали в наших материалах.

В столице насчитывается более двух десятков медучреждений, где вы можете беспрепятственно сдать свою кровь на донорство.

Где в Киеве сдать кровь на донорство – список учреждений:

  • Национальная детская специализированная больница "Охматдит" № 14 – ул. Вячеслава Черновола, 28/1;
  • Онкогематологический Центр Украинской детской специализированной больницы "Охматдит" – ул. Шолуденко, 10;
  • Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины – ул. Вячеслава Черновола, 28/1;
  • Киевский городской центр крови – ул. Максима Берлинского, 12;
  • Национальный институт рака – ул. Михаила Ломоносова, 33/43;
  • Киевский центр трансплантации костного мозга – просп. Победы, 119;
  • Киевский городской клинический онкологический центр – ул. Верховинная, 69;
  • Киевский городской центр сердца – ул. Братиславская, 5а;
  • Отдел переливания крови Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова АМН Украины – ул. Н. Амосова, 6;
  • Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины – ул. Бульварно-Кудрявская, 27
  • Главный военный клинический госпиталь МО Украины – Центр крови – ул. Госпитальная, 18;
  • Дорожная станция переливания крови – ул. Николая Пимоненко, 8;
  • Киевская городская детская клиническая больница №1 – ул. Богатырская, 30;
  • Киевская областная клиническая больница – ул. Багговутовская, 1;
  • Городская клиническая БСМП Днепровского района – ул. Братиславская, 3;
  • Александровская клиническая больница – ул. Шелковичная, 39/1;
  • Киевская городская клиническая больница № 9 – ул. Рижская, 1;
  • Отделение переливания крови Киевской городской клинической больницы № 12 – ул. пр. Подвысоцкого, 4а
  • Киевская городская клиническая больница №2 – ул. Краковская, д.13;
  • Киевская городская клиническая больница №10 – просп. Голосеевский, 59а;
  • Киевская городская клиническая больница №1 – Харьковское шоссе, 121.

Ранее мы рассказывали, что в Сумах доноры крови установили национальный рекорд.

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