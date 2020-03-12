Гепатит А: что делать, чтобы не заразиться

Почему это заболевание называют болезнью грязных рук

Гепатит – это острое хроническое заболевание печени, вызываемое вирусами. В быту мы именуем его желтухой. Вирусы В, D и С передаются через кровь, сперму, другие выделения. Но есть еще гепатит А, который называется "гепатитом грязных рук" или болезнью Боткина. Он передается бытовым путем (через грязные руки, плохо вымытые фрукты или овощи, неочищенную воду).

"Очень часто гепатитом А можно заразиться в… море, – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. – К сожалению, часто наблюдаю картину, когда "добрые" родители моют фрукты в море. Думают, что там же соленая вода и ничего не будет. Это ошибочное мнение. В море же до мытья уже много кто побывал, что-то туда откуда-то приплыло. Вместе с вирусом того же гепатита".

Срочно идите к врачу, если склеры глаз пожелтели Фото: freepik.com

Причины и симптомы гепатита

Борясь с тонзиллитом, хроническими ангинами, отдыхающие дамы отплывают от берега и "чистой" морской водой полощут горло, опять-таки, населяя его вирусами, да и подхватывая другие. Еще и детей принуждают делать то же. Так и происходит заражение. И могут об этом даже не догадываться. Ведь инкубационный период болезни колеблется от 5 до 55 дней. Не имея ярких симптомов можно невольно заразить и других.

Около 15-20% переболевших остаются носителями вируса на достаточно длительный – иногда до года. А коварство гепатита А в том, что, скажем, у детей она начинается, как ОРВИ, – течет из носа, слезятся глаза, появляется кашель. Взрослые относятся к таким симптомам не очень настороженно.

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Профилактика гепатита

Самая главная профилактика гепатита А – частое мытье рук. Особенно, после посещения туалетов. Фрукты-овощи нужно мыть минут 5 под проточной водой, можно и подольше. Воду пить только бутилированную! Особенно на курортах в жарких странах. Хорошо борются с вирусами фитонциды, их много в луке и чесноке.

Не купайтесь в стоячих илистых водоемах, где берег изрыт норами (это могут быть водные крысы – переносчики различных инфекций). Не пускайте туда и своих домашних питомцев.

Если вы общались с человеком с явными симптомами гепатита (желтая кожа и склеры глаз), то желательно срочно обратиться к врачу, он подскажет, какие противовирусные препараты можно принять. Но помните, что через 3-5 дней они уже не будут эффективными, так как в случае заражения вирус уже успеет проникнуть глубоко в организм.

Заразиться гепатитом А можно и через продукты. Поэтому сырое молоко обязательно нужно кипятить (пастеризованное – нет), мясо не покупать на стихийных рынках, не нужно пить сырые яйца.

При любых подозрительных симптомах: боль в животе, тошнота, повышение температуры, пожелтение белков, срочно обратитесь к врачу. Специфического лечения гепатита А не существует, организм сам справляется с вирусом. Для этого назначают щадящий режим, диету и, иногда, гепатопротекторы.

Напомним, ранее мы писали о каротиновой желтухе. Что это за болезнь и почему она возникает.

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