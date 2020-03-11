Гиповитаминоз у детей: какие продукты включить в рацион весной

Почему весной резко падает иммунитет

Маленькие дети первыми реагируют на нехватку витаминов весной. Их иммунная система еще не до конца сформирована, поэтому, в отличие от взрослых, именно в весенний период к ним могут "цепляться" различные неприятности со здоровьем. Можно отчетливо проследить по симптомам, каких именно витаминов не хватает малышу и восполнить их с помощью питания и аптечных витаминов. Подробнее о детском гиповитаминозе расскажет педиатр Ольга Власова.

Сыпь на теле. Шелушение кожи, покраснение, красные пятнышки, иногда зуд, могут свидетельствовать о различных заболеваниях инфекционной природы. Но, если нет повышенной температуры, то можно говорить об аллергической сыпи, вызванной нехваткой витамина В 6 (пиридоксин). Именно он отвечает за "спокойную" кожу. Восполнить его недостаток можно, включив в рацион такие продукты: фисташки, семечки, кунжут, скумбрия, тунец, изделия из пшеницы, бобовые, куриное мясо.

Включите в весенний детский рацион натуральные соки Фото: freepik.com

Неспокойный сон. Если малыш стал плохо засыпать, вертеться на кровати, часто просыпаться, то ему не хватает витамина С и В 5 . Если у ребенка нет аллергии на цитрусовые, то нехватку витамина С можно восполнить, выпивая в день по стакану свежевыжатого сока (апельсин и яблоко, к примеру).

Рекомендованная доза витамина С для ребенка до 11 лет – 40-45 мг. Поэтому можно покупать аптечную аскорбинку. Доказано, что дети младших классов, у которых нет недостатка витамина С, более усидчивы, внимательны и реже болеют.

Витамин В 5 (пантотеновая кислота) можно получить из таких продуктов: куриные яйца, твердые сыры, нежирный йогурт, авокадо, семечки подсолнечника, цветная капуста, брокколи.

Какие витамины нужны весной. Смотрите в нашем сюжете:

Суставная боль. Это тревожный симптом после перенесенной ангины или гриппа. Если такое имело место быть, то обратитесь срочно к педиатру и сдайте анализ крови на ревмопробы. Но бывает, что весной, боль в суставах у детей связана с нехваткой витамина D. Многие мамочки дают своим детям аптечные комплексы этого препарата. И это правильно. В продуктах же витамин D содержится в курином мясе, молоке, рыбе, яйцах, говяжья печень. И не забывайте гулять на улице, ведь солнечные лучи тоже источник витамина D.

Покалывание в ладошках и стопах. Это явный симптом нехватки витамина В 1 . Чтобы восполнить запасы это важного вещества, нужно есть овсяную кашу, приготовленную на молоке, бурый рис, гречку, горошек, семечки подсолнечника.

Из всех вышеуказанных продуктов можно составить полноценное меню. И не забывайте добавлять в блюда кунжут, льняное семя, чиа. В них очень много витаминов, таких важных для деток. А вот первую зелень (редис, листовой салат, тепличные огурцы и помидоры) малышам пока лучше не давать.

Напомним, ранее мы писали о том, как взрослым побороть весенний гиповитаминоз. О пяти важных растениях-адаптогенах читайте тут.

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