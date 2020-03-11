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Гиповитаминоз у детей: какие продукты включить в рацион весной

Почему весной резко падает иммунитет

Анна Педан
Сегодня, 12:47

Маленькие дети первыми реагируют на нехватку витаминов весной. Их иммунная система еще не до конца сформирована, поэтому, в отличие от взрослых, именно в весенний период к ним могут "цепляться" различные неприятности со здоровьем. Можно отчетливо проследить по симптомам, каких именно витаминов не хватает малышу и восполнить их с помощью питания и аптечных витаминов. Подробнее о детском гиповитаминозе расскажет педиатр Ольга Власова.

Сыпь на теле. Шелушение кожи, покраснение, красные пятнышки, иногда зуд, могут свидетельствовать о различных заболеваниях инфекционной природы. Но, если нет повышенной температуры, то можно говорить об аллергической сыпи, вызванной нехваткой витамина В6 (пиридоксин). Именно он отвечает за "спокойную" кожу. Восполнить его недостаток можно, включив в рацион такие продукты: фисташки, семечки, кунжут, скумбрия, тунец, изделия из пшеницы, бобовые, куриное мясо.

Включите в весенний детский рацион натуральные соки
Включите в весенний детский рацион натуральные соки
Фото: freepik.com

Неспокойный сон. Если малыш стал плохо засыпать, вертеться на кровати, часто просыпаться, то ему не хватает витамина С и В5. Если у ребенка нет аллергии на цитрусовые, то нехватку витамина С можно восполнить, выпивая в день по стакану свежевыжатого сока (апельсин и яблоко, к примеру).

Рекомендованная доза витамина С для ребенка до 11 лет – 40-45 мг. Поэтому можно покупать аптечную аскорбинку. Доказано, что дети младших классов, у которых нет недостатка витамина С, более усидчивы, внимательны и реже болеют.

Витамин В5 (пантотеновая кислота) можно получить из таких продуктов: куриные яйца, твердые сыры, нежирный йогурт, авокадо, семечки подсолнечника, цветная капуста, брокколи.

Какие витамины нужны весной. Смотрите в нашем сюжете:

Суставная боль. Это тревожный симптом после перенесенной ангины или гриппа. Если такое имело место быть, то обратитесь срочно к педиатру и сдайте анализ крови на ревмопробы. Но бывает, что весной, боль в суставах у детей связана с нехваткой витамина D. Многие мамочки дают своим детям аптечные комплексы этого препарата. И это правильно. В продуктах же витамин D содержится в курином мясе, молоке, рыбе, яйцах, говяжья печень. И не забывайте гулять на улице, ведь солнечные лучи тоже источник витамина D.

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Покалывание в ладошках и стопах. Это явный симптом нехватки витамина В1. Чтобы восполнить запасы это важного вещества, нужно есть овсяную кашу, приготовленную на молоке, бурый рис, гречку, горошек, семечки подсолнечника.

Из всех вышеуказанных продуктов можно составить полноценное меню. И не забывайте добавлять в блюда кунжут, льняное семя, чиа. В них очень много витаминов, таких важных для деток. А вот первую зелень (редис, листовой салат, тепличные огурцы и помидоры) малышам пока лучше не давать.

Напомним, ранее мы писали о том, как взрослым побороть весенний гиповитаминоз. О пяти важных растениях-адаптогенах читайте тут.

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