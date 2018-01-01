Главную причину рака нашли ученые из США

Уникальное открытие сделали исследователи из Университета штата Ариззона

Названа причина рака. Фото: Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Ариззона нашли факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. В первую очередь это химическое загрязнения атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика, а также использование пестицидов. Результаты масштабного исследования эксперты опубликовали в научной статье для журнала Nature Ecology & Evolution.

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По словам авторов, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя на настоящий момент мало известно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.

Напомним, ученые назвали неожиданную причину рака.

Британские ученые из Института изучения рака выяснили, что возникновение детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связано с генетической предрасположенностью и стерильным окружением.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака.

Также сообщалось о том, что ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака.

Беспроводной интернет грозит импотенцией и онкозаболеваниями. Об этом заявляют голландские ученые из университета Вагенингена. Поддерживают их и некоторые отечественные исследователи.