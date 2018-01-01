Главный в жизни: назван самый полезный сок для детей

Этот напиток несет в себе максимальную пользу

Морковный сок. Фото: pixabay

Эксперты-диетологи утверждают, что морковный сок является самым полезным для детей грудного возраста. Этот напиток содержит калий, железо, витамины В1, В2, С, а также каротин, сахар и клетчатку.

Благодаря морковному соку можно предотвратить развитие раковых клеток и злокачественных опухолей в организме. В этом полезном овоще огромное количество бета-каротина, который на 40% снижает риск развития онкологии.

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В морковном соке огромное количество антиоксидантов. Они эффективны в борьбе со свободными радикалами в организме, которые замедляют процесс старения.

Для приготовления сока нужно помыть морковь, почистить и натереть на терке или в блендере. Полученное пюре отжать через чистую марлю. Также сок можно приготовить в соковыжималке. Начинать нужно с одной ложки два раза в день, постепенно количество сока увеличить до шести-восьми ложек в день.

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