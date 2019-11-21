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Глицисед – восстановит сон, убережет от стресса

Если организм сам не справляется с психоэмоциональным перенапряжением, то ему надо помочь.

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:31
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Хронический стресс убивает
Фото: freepik.com

Состав и форма выпуска

Действующее вещество – глицин. В 1 таблетке содержится глицина в пересчете на 100 % вещество 100 мг (0,1 г). В упаковке 5 блистеров, по 10 таблеток в каждом.

Вспомогательные вещества: ойдрагит RS 30D, воск монтановый гликолевый, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, кальция стеарат.

Основные физико-химические свойства: таблетки почти белого или белого с кремовым оттенком цвета, круглой формы с плоской поверхностью с фаской. Поверхность таблеток может быть мраморной.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на нервную систему. Код АТС N07Х X.

Показания

Функциональные и органические заболевания нервной системы (неврозы, неврозоподобные состояния, вегето-сосудистые дистонии, последствия нейроинфекции, черепно-мозговой травмы, перинатальные и другие формы энцефалопатии, в том числе алкогольного генеза), которые сопровождаются повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности, нарушением сна. Ишемический инсульт и нарушения мозгового кровообращения. Как вспомогательное средство при лечении алкоголизма.

Тем временем в Британии создали уникальный алкоголь.

Может использоваться и детьми, и взрослыми с целью лечить:

  • астеническое состояние;
  • вегетососудистую дистонию;
  • зависимость от алкоголя (с целью ослабить влечение к алкогольным напиткам и снизить явления абстиненции);
  • для повышения эффективности мыслительных процессов, восприятия и запоминания;
  • Глицисед принимается пациентами с психоэмоциональной напряженностью, повышенной раздражительностью;
  • применяется для лечения депрессии.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость лекарственного средства и повышенная чувствительность к отдельным его компонентам; артериальная гипотензия. Детский возраст до 3 лет.

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Фармакокинетика

Глицин представляет собой заменимую аминокислоту (естественный метаболит), является нейромедиатором тормозного типа действия и регулятором метаболических процессов в центральной нервной системе
Легко проникает в большинство биологических жидкостей и тканей организма, в том числе в головной мозг. Быстро разрушается в печени глициноксидазой до воды и углекислого газа. Накопление глицина в тканях не происходит.

Применение

Препарат применяют сублингвально (рассасывают под языком) и удерживают во рту до полного растворения таблетки.

  • Детям, подросткам, взрослым при задержке умственного развития, психоэмоциональном напряжении, снижении умственной работоспособности, памяти, внимания, при девиантных формах поведения Глицисед назначают по 1 таблетке (0,1 г) 2–3 раза в сутки в течение 15–30 дней. Суточная доза – 0,3 г.
  • Детям старше 3 лет с повышенной возбудимостью, эмоциональной лабильностью и нарушением сна назначают по 0,1 г (1 таблетка) 2–3 раза в сутки, курс лечения – 7–14 дней. При необходимости курс лечения повторяют.
  • Взрослым при астеноневротическом синдроме препарат назначают по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 20–30 дней.
  • При нарушениях сна назначают по 0,05–0,1 г (1/2–1 таблетка) за 20 минут до сна.
  • В период острого алкогольного опьянения, при проявлениях агрессивности и психического возбуждения с одновременным влечением к алкоголю назначают по 0,1 г (1 таблетка) однократно, при необходимости назначают повторно, с интервалом 15–20 минут.
  • При хроническом алкоголизме для устранения запоя сначала назначают 1 таблетку (0,1 г), через 20 минут – вторую, через 60 минут – третью, затем – по 1 таблетке 3–4 раза в течение 1 суток. Общая суточная доза не должна превышать 0,6–0,7 г.
  • При абстинентном синдроме препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 5–7 дней. В последующем, в течение 6–15 дней – по 1 таблетке утром.

Курсовая доза равна 2,8–4,2 г.

В случае необходимости курсы лечения Глициседом повторяют 4–6 раз в год.

Особенности применения

Если пациент склонен к артериальной гипотензии, необходимо контролировать артериальное давление и, если нужно, проводить коррекцию дозы препарата: Глицисед назначают в меньших дозах и при условии регулярного контроля артериального давления. При снижении артериального давления ниже обычного уровня прием препарата прекращают.

Применение в период беременности или кормления грудью. Влияние Глициседа на организм в период беременности или кормления грудью детально не исследовался, поэтому применение препарата не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами, а также при потенциально опасных видах деятельности.

Дети. Назначают детям с 3 лет.

Побочные эффекты

Обычно препарат хорошо переносится. При индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, крапивница). Со стороны ЖКТ был зафиксирован случай тошноты. Со стороны ЦНС отмечали единичные случаи снижения концентрации внимания, головной боли, напряжения, раздражительности.

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Взаимодействия

Глицисед снижает токсичность противосудорожных, антипсихотических средств, антидепрессантов. При сочетании со снотворными, транквилизаторами и антипсихотическими средствами усиливается эффект торможения ЦНС.

Глицисед и алкоголь. Прием алкоголя и Глициседа не допускается.

Передозировка

О клинических проявлениях пере дозировки сведений не имеется.

Срок годности. 3 года

Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ОАО "Киевмедпрепарат".

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139. Тел./факс: (044) 216-31-84; 216-14-74.

Цена. Глицисед таблетки по 100 мг №50 от 63 грн до 85 грн.

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