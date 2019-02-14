Голливудская диета: секреты звездного похудения

Узнайте, как избавляются от лишних килограммов голливудские актрисы

Голливудская диета Фото: freepik.com

Низкокалорийная диета, во время которой можно легко потерять лишние килограммы, нашла своих почитателей среди звезд Голливуда. Именно поэтому она и получила такое звучное имя. Время проведения диеты строго ограничено – две недели, с обязательным повтором раз в полгода. Обычно за один курс можно легко сбросить от пяти до семи, иногда даже до десяти килограммов.

Схема питания

Первый день диеты. Завтрак: два небольших апельсина и чашка зеленого чая или кофе эспрессо без сахара. Обед: вареное яйцо, один помидор, 40 граммов миндаля и чашка чая. Ужин: куриная котлета на пару или одно вареное яйцо, грейпфрут, зеленый салат-микс, огурец, чай.

Завтрак: два небольших апельсина и чашка зеленого чая или кофе эспрессо без сахара. Обед: вареное яйцо, один помидор, 40 граммов миндаля и чашка чая. Ужин: куриная котлета на пару или одно вареное яйцо, грейпфрут, зеленый салат-микс, огурец, чай. Второй день диеты. Завтрак тот же, на обед – кофе, вареное "в мешочек" яйцо и грейпфрут. На ужин – сто пятьдесят граммов отварной или запеченной на решетке говядины, зеленый салат и чашка зеленого чая.

Завтрак тот же, на обед – кофе, вареное "в мешочек" яйцо и грейпфрут. На ужин – сто пятьдесят граммов отварной или запеченной на решетке говядины, зеленый салат и чашка зеленого чая. Третий день. Завтрак повторяется все дни диеты, как в первый день. Обед: два-три соцветия отварной цветной капусты, либо порция тушеного шпината, помидор и яичница-глазунья из одного яйца. На ужин следует отварить сто пятьдесят граммов филе нежирной морской рыбы, огурец и зеленый чай без сахара.

Завтрак повторяется все дни диеты, как в первый день. Обед: два-три соцветия отварной цветной капусты, либо порция тушеного шпината, помидор и яичница-глазунья из одного яйца. На ужин следует отварить сто пятьдесят граммов филе нежирной морской рыбы, огурец и зеленый чай без сахара. Четвертый день. Обед: один грейпфрут, чашка чая или воды, зеленый салат из черешкового или корневого сельдерея с петрушкой, укропом. Ужин: сто граммов тертой молодой моркови с лимонным соком, сто пятьдесят граммов творога с половинкой сладкого перца и тмином или кунжутом, одно отварное яйцо.

Обед: один грейпфрут, чашка чая или воды, зеленый салат из черешкового или корневого сельдерея с петрушкой, укропом. Ужин: сто граммов тертой молодой моркови с лимонным соком, сто пятьдесят граммов творога с половинкой сладкого перца и тмином или кунжутом, одно отварное яйцо. Пятый день. На обед – грейпфрут, зеленый салат и чай. К ужину лучше приготовить отварное куриное филе (200 г) и листья салата.

На обед – грейпфрут, зеленый салат и чай. К ужину лучше приготовить отварное куриное филе (200 г) и листья салата. Шестой день. Обед – фруктовый салат из яблок, киви, апельсинов, грейпфрута и горсти орехов. Ужин – пятьдесят граммов тушеных грибов, сто пятьдесят граммов отварной рыбы или курицы, чай.

Обед – фруктовый салат из яблок, киви, апельсинов, грейпфрута и горсти орехов. Ужин – пятьдесят граммов тушеных грибов, сто пятьдесят граммов отварной рыбы или курицы, чай. Седьмой день. На обед – порция овощного супа с чесноком, двести граммов грудки курицы на гриле, апельсин, чай. Ужин – салат из несладких фруктов и стакан обезжиренного кефира.

Такой режим питания необходимо повторить в течение еще одной недели. Завтрак либо пропустить вовсе, либо принимать описанную в первый день пищу. При проведении диеты по возможности следует избегать стрессовых ситуаций, проводить медитации и ежедневно принимать холодный душ.

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Большими почитательницами голливудской диеты являются Николь Кидман, Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Мосс, многие другие звезды кино и шоу-бизнеса, политики. Рене Зельвегер для съемок фильма "Дневник Бриджит Джонс" специально набирала вес, чтобы соответствовать образу главной героини фильма, взбалмошной толстушки. После окончания работы над киносериалом актриса снижала свой вес на голливудской диете. Сегодня она снова стройна и красива.

Суть диеты

При проведении диеты необходимо придерживаться следующих условий:

полный отказ от сахара, соли, растительного и сливочного масла, хлеба и крахмала;

замена черного чая зеленым;

отказ от курения и алкоголя;

приготовление пищи без применения жира: только отварная, на пару или запеченная на решетке;

сумма калорий за день не должна превышать 600-800 ккал;

ежедневный прием чистой воды не менее полутора литров;

прием пищи после 18 часов запрещен;

время проведения диеты – 14 дней;

предварительный психологический настрой на успех и серьезные достижения в коррекции веса.

Плюсы и минусы диеты

Большим достоинством голливудской диеты является ее краткосрочность и доступность продуктов, вес же при этом начинает снижаться уже на третьи-четвертые сутки. Побочный положительный эффект проведения диеты – очистка от шлаков и токсинов организма.

Минусом диеты является несбалансированность по необходимым витаминам, микроэлементам и углеводам, которые ежедневно необходимы для здоровья человека. Именно поэтому диетологи не рекомендуют применять такой режим питания дольше двух недель.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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