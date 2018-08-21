"Голова кружится и тянет на сон": врач объяснил причину опасных симптомов

Медики советуют быть особенно осмотрительными в транспорте

Берегите себя от солнечного удара. Фото: depositphotos

Жертвами солнечных и тепловых ударов каждый день становятся десятки людей. Жара опасна для нашего организма, а иногда даже может угрожать жизни. Врачи советуют украинцам быть особенно осторожными в транспорте и на улице. Подробней – в сюжете телеканала "Украина".

"Голова кружится, кушать не хочется, тянет на сон – очень тяжелое состояние", – рассказывает жительница Киева Людмила Хохлачева, которая недавно стала жертвой солнечного удара.

Медики дают советы, как отличить солнечный удар от теплового, и как предоставить первую помощь пострадавшему.

"Суть одна и та же – организм перегревается, поэтому температура тела будет повышаться при тепловом и солнечном ударе. Однако солнечные удары случаются на открытом пространстве, а вот тепловые – чаще всего в общественном транспорте", – говорит парамедик Ярослав Вус. – В первую очередь надо убрать пострадавшего в прохладное помещение или хотя бы в тень, где нет прямых солнечных лучей. Далее понадобится холодный компресс. На магистральные сосуды шеи, на лоб, на виски справа и слева, можно также на затылок прикладывать что-то холодное", – утверждает врач.

Значительно проще избежать солнечного и теплового ударов: следует прикрывать голову от солнца и пить много воды.

Напомним, ранее мы писали, как защититься от горячих сюрпризов.