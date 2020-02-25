Головная боль: семь простых способов унять ее

Как избавиться от боли, не применяя таблеток

Наверное, нет такого человека, который ни разу в жизни не пожаловался на головную боль. Но только у 5–10% людей головная боль связана с какими-то серьезными проблемами, например, с нарушением мозгового кровообращения или патологиями позвоночника. Здесь без помощи специалиста не обойтись.

"Но в большинстве случаев голова болит из-за банальных причин — волнение, стресс, недосыпание, переутомление, сильный запах, резкая смена погоды, необходимость долго сохранять неудобную позу за компьютером, длительное путешествие в автобусе, ночной перелет и даже бокал вина", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

При таких "банальных" причинах можно справиться с головной болью подручными средствами.

Спокойствие. Отложите все дела, включите приятную музыку, поудобнее устройтесь в кресле, закройте глаза, спокойно, полностью расслабьтесь, глубоко дышите через нос. Побудьте в состоянии абсолютного покоя некоторое время.

Некрепкий чай. Выпейте стакан теплого зеленого чая (некрепкого). Или приготовьте настой ромашки. Залейте 1 столовую ложку цветков ромашки аптечной 1 стаканом кипятка, дайте настояться 20–30 минут, процедите. Выпейте медленными глотками, можно добавить мед по вкусу.

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Самомассаж головы. Чтобы голова перестала раскалываться, массируйте специальные точки круговыми движениями: 20 секунд по часовой стрелке, постепенно усиливая воздействие, и столько же против нее, понемногу ослабляя нажим. Сначала точки в центре височных ямок, затем между бровями на стыке переносицы и лба, потом — на тыльной стороне кисти у основания складки между прижатыми большим и указательным пальцами и, наконец, на подушечках среднего пальца. После этого хорошенько разотрите заднюю поверхность шеи. Попробуйте, это действительно работает.

Фитотерапия. Успокоить головную боль поможет специальный чай. Слегка обжарьте корень одуванчика, смешайте его с равными частями мелиссы и плодов шиповника, залейте 1 чайную ложку сбора стаканом кипятка в заварочном чайнике и дайте немного настояться. Выпейте напиток в несколько приемов.

Головную боль можно унять с помощью самомассажа Фото: freepik.com

Табу на фастфуд. Избегайте вина, шампанского, пива. Чаще готовьте сами: фастфуд, различная еда на скорую руку, ветчина, бекон, копченые колбасы и рыба зачастую содержат добавки (прежде всего нитриты и глютамат натрия). Они провоцируют приступ головной боли, есть даже термин "хотдоговая мигрень".

Компрессы. Старый, известный метод, который работает до сих пор. Приготовьте 2 небольших полотенца и 2 чашки с прохладной и теплой водой. Попеременно прикладывайте к голове на 30 секунд сначала отжатое теплое полотенце, затем холодное.

ПМС. Пульсирующая головная боль порой сопровождает ПМС (предменструальный синдром). Неприятный симптом в этом случае связан изменением гормонального фона накануне критических дней. Приступы 1–2 раза в месяц считаются редкими и особого лечения не требуют. Предотвратить такую боль помогают настои мочегонных трав — толокнянки, медвежьих ушек, листьев брусники.

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