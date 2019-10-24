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Горячие танцы на "Зважених та щасливих": Иракли Макацария исполнил мечту Аниты Луценко

Тренер и ведущая станцевали в девятом выпуске шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:01
«Зважені та щасливі» 9-й выпуск
«Зважені та щасливі» 9-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 24 октября, состоялся девятый выпуск проекта "Зважені та щасливі". Тренер и ведущая шоу Иракли Макацария и Анита Луценко удивили участников совместным выступлением. Напомним, что всю неделю "зважені" учились танцевать.

Что думают о своей профессии фитнес-тренеры, смотрите в ролике:

На проект "Зважені та щасливі" пришли хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов, которые учили конкурсантов правильно двигаться на паркете. Оценивали выступления участников приглашенные звезды 9-го выпуска – Григорий Чапкис и Леся Никитюк.

Однако самым большим сюрпризом стало выступление ведущей Аниты Луценко и тренера Иракли Макацария. Звездный дуэт зажег на сцене, вызвав страстным танцем не только удивление участников проекта, но и волну обсуждений в сети.

"Зважені та щасливі": 9-й выпуск
"Зважені та щасливі": 9-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

К слову, Анита Луценко призналась, что давно хотела станцевать с Иракли. "Наконец-то сбылась моя мечта! Когда мы были на "Танцях з зірками" продержалась неделю до обмена партнерами. И, конечно же, я хотела станцевать с Иракли", – поделилась ведущая "зважених".

"Зважені та щасливі" 9-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

В сети бурно отреагировали на танец Иракли и Аниты. "Дуже бомбезний танець", "Просто огонь!", "Было жарко", "Танец огонь!!", "Шикарны", – пишут восторженные зрители.

О том, кто покинул проект "Зважені та щасливі" в 9 выпуске, читайте здесь.

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