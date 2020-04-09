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Грибок кожи и ногтей: лучшие средства народной медицины

Какие травы помогут справиться с микозом

Анна Педан
Сегодня, 19:11

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый житель планеты страдает от того или иного вида грибка. Они могут поражать кожу, ногти, кишечник, ротовую полость. Если микозы не лечить, то они могут очень сильно ослаблять иммунитет.

Главные симптомы грибка ногтей: они слоятся, меняют цвет на желтый, становятся более плотными, их тяжело срезать ножницами. Микоз кожи проявляется покраснением, зудом, шелушением кожи, иногда может появиться сыпь или пузырьки. Чаще всего грибок поражает ногти на ногах и кожу между пальцев ног.

Для лечения различных грибков используют сильные антимикотические препараты (мази, лаки, таблетки, кремы, гели), но они очень токсические. Использовать их надо длительное время и обязательно под контролем врача. Такие лекарства необходимы при лечении запущенных форм грибка.

Ванночки с травами помогут справиться с грибком
Ванночки с травами помогут справиться с грибком
Фото: Depositphotos

"Много людей используют народные средства для лечения грибка кожи и грибка ногтей. Действительно, есть много лекарственных трав, которые помогают избавиться от этой неприятной проблемой. Но нужно быть готовым к тому, что лечение с помощью фитотерапии займет намного больше времени. И не забывайте о том, что у каждого растения есть свои противопоказания", – рассказывает травник Анна Бондарь.

Травы, которые обладают сильными противомикробными свойствами: побеги вереска, трава зверобоя, кора дуба, листья ежевики, корень цикория, корень лапчатки, цветки ромашки, шишки ольхи, горечавка, листья шалфея, лепестки садовой розы.

Травяные настойки, настои и отвары чаще всего используются в виде компрессов и повязок. Но, бывают и такие средства, которые принимаются внутрь.

Как постоянное мытье рук влияет на кожу. Смотрите в нашем сюжете:

При грибке кожи. Необходимо взять: по 2 ч. ложки корня лопуха, коры дуба и лепестков садовой розы и по 1 ч. ложки травы хвоща полевого и травы вербены. Приготовление: все травы смешать, залить 500 мл кипятка, варить на медленном огне 10 минут, настоять 20 минут и процедить. Использовать 3 раза в день в виде компрессов на пораженные участки кожи. Минимальный курс лечения – две недели.

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При грибке ногтей. Самое сильное средство – чистотел. Обрабатывать пораженный ноготь свежим соком чистотела 2-3 раза в день в течение 14 дней. Так как сок чистотела ядовит, то соблюдайте меры предосторожности, касаясь его голыми руками.

При грибке стоп. Тут тоже пригодиться чистотел, но уже свежие листья. Нарвите их столько, чтобы получилось 5 столовых ложек. Залейте их стаканом горячей воды, дайте средству настоятся 15-20 минут. Вылейте настой в тазик с небольшим количеством воды. Делайте такие ванночки по 15-20 минут ежедневно в течение 10-14 дней.

Универсальное средство от всех видов грибка – настойка календулы. Ее можно купить в любой аптеке. Протирайте пораженные ногти и и кожу ватой, обильно смоченной в настойке календулы. Частота процедур – 2-3 раза в день, в течение 2-х недель.

Напомним, ранее мы писали о том, как вылечить артрит с помощью средств народной медицины.

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