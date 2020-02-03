Грипп: пять повседневных вещей, которые значительно снижают иммунитет

Почему врачи так рьяно настаивают на частом мытье рук

Первые симптомы гриппа: высокая температура, слабость, ломота в теле Фото: Depositphotos

С начала эпидсезона в Украине простудой и гриппом переболело уже более 2,5 миллионов человек. Только за прошедшую неделю вирус гриппа уложил на больничную койку более 200 украинцев. Главной защитой от гриппа является вакцинация. Ее еще можно сделать, но помните, что антитела к вирусу начинают вырабатываться через 2 недели после прививки.

В Украине вспышка гриппа. Смотрите в нашем сюжете.

Грипп в Украине забрал уже 13 жизней. Все умершие не были привиты и обратились за помощью слишком поздно.

Поэтому еще раз напоминаем, что при первых же симптомах гриппа (высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ломота в теле), нужно не геройствовать, а сразу обращаться к врачу. И не забывать о методах профилактики – часто мыть руки, высыпаться, нормально питаться и не подходить близко к людям с явными симптомами ОРВИ. Подробнее о профилактике расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Большую роль в профилактике гриппа играет повышение местного иммунитета. Ведь грипп и простуда чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Поэтому местный иммунитет носоглотки и ротоглотки должен быть сильным, чтобы противостоять инфекции. Мы даже не догадываемся, что наши повседневные вещи и действия, которые мы совершаем, способны значительно снизить иммунитет именно верхних дыхательных путей.

Деньги и кошелек. Одни из самых грязных вещей на планете – это деньги. Нидерландские ученые доказали, что на бумажной купюре могут жить около миллиона различных бактерий. На монетах – гораздо меньше. А вирус гриппа, попавший на деньги, с соплями больного человека, может жить там до 17 дней! Конечно, вероятность подхватить болячку от банкнот – ничтожно маленькая. Но, касаясь денег, а потом носа или рта, мы заставляем наш местный иммунитет работать с утроенной силой. И в какой-то момент защита может не сработать. Вот почему так важно часто мыть руки с мылом и не касаться грязными руками лица.

Гаджеты. Огромное количество бактерий содержится на мобильных телефонах, планшетах, клавиатуре компьютера. Поэтому очень важно не только в эпидсезон, а и всегда, ежедневно, протирать экраны антибактериальными влажными салфетками. По возможности, не пользоваться общим стационарным или мобильным телефонами в офисах. И не ешьте печенье или бутерброд, работая за чужим компьютером.

Платочки и карманы. Это вообще суперрассадник инфекции. Если вы хотите пользоваться тканевыми платочками, то менять и стирать их нужно после каждого вытирания носа или чихания. Пользоваться одним и тем же платком, который вы перед этим пару дней носили в грязном кармане, категорически не рекомендуется. Используйте одноразовые бумажные платочки, которые продаются в индивидуальных упаковках.

Двери, ключи. Вы можете себе представить, сколько человек в день трогают двери станций метрополитена? А теперь представьте, сколько из них могут быть заболевшими. Вот почему очень важно тщательно мыть руки после посещения улицы, особенно после общественного транспорта. В список рассадников инфекций также подпадают ключи, перила, кнопки в лифте, выключатели в общественных туалетах и многолюдных офисах.

Марлевые повязки. Если вы, боясь заразиться вирусом, носите марлевую повязку, то меняйте ее раз в 2-3 часа. В противном случае ее ношение абсолютно бесполезно.

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Через все вышеперечисленные вещи вероятность заразиться вирусом ничтожно маленькая. Но, она все же есть. Гораздо хуже то, что не моя руки и касаясь всех этих "грязных" вещей ежедневно по нескольку раз, мы заставляем свой местный иммунитет работать на пределе. И в серьезный момент, когда организм атакует действенно сильный вирус, иммунная система будет истощенной и защитить на полную силу не сможет.

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