Холодный яд: назван вид смертельно опасного мороженого

Врачи не советуют украинцам есть такой десерт

Мороженое. Фото: pixabay

Медики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд.

Один из самых больших рисков – размораживание уличных ларьков. Нередко продавцы выключают холодильники на ночь, а утром повторно замораживают товары. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова.

"Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.

Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта.

"Прежде всего, нужно смотреть на упаковку. Знак ДСТУ означает, что мороженое изготовлено по государственному стандарту. Это гарантия того, что там находится действительно качественный продукт", – утверждает Юрий Чорнобривец, директор института потребительских экспертиз.

Кроме этого, эксперты настоятельно рекомендуют смотреть на срок годности. Чем он меньше, тем натуральнее десерт.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Германии набирает популярность мороженое со вкусом овощей. А в Корее полным ходом продают специальное мороженое от похмелья. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

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