Хронический аллергический насморк: как правильно лечить

Почему сосудосуживающие капли не помогут при таком заболевании

Аллергический насморк нужно лечить комплексно Фото: freepik.com

Хронический аллергический насморк, или риносинусопатия — это недостаточность защитных механизмов синусов, то есть придаточных пазух: лобных клеток решетчатого лабиринта, основной и гайморовых пазух. Хронический аллергический насморк условно можно разделить на простой и осложненный полипами, приступами астмы.

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"Симптомы аллергического насморка: нос закладывает, он чешется, краснеет верхняя часть лица, начинаются слезотечение, головная боль, приступообразное чихание, – рассказывает отоларинголог Антонина Бабий. – Люди, как правило, не могут работать в таком состоянии. Они жалуются на "пустую" голову, которая ничего не соображает".

Как не надо лечить насморк

Нередко заболевание бывает вызвано повышенной чувствительностью к пыльце трав, растений, таких как амброзия, тимофеевка и др. Аллергия — болезнь иммунитета. Традиционная отоларингология предлагает физиотерапевтические процедуры — электрофорез, фонофорез. Опыт показал низкую эффективность этих методов. Есть еще метод ультразвукового прижигания носовых раковин с целью облегчить дыхание человека, расширив воздухоносные пути в носу. К сожалению, это лечение механическое, оно не действует на причины болезни. Поэтому, если есть положительный эффект, то только в отношении облегчения дыхания, приступы же повторяются.

"Я бы не советовал людям с аллергическим насморком капли, которые содержат химические сосудосуживающие вещества. В случае их закапывания происходит аллергическая реакция на химический аллерген (им является вещество, обладающее сосудосуживающим эффектом). Для начала нос нужно очистить от клейкой слизи. Ее нужно смывать, выбирая средство очень осторожно — у больного может быть реакция и на эвкалипт, и на календулу", – говорит отоларинголог Антонина Бабий.

Питание при аллергии

При лечении необходимо жестко соблюдать диету, потому что эффективность лечения аллергии зависит от восстановительных способностей печени. Этот важнейший орган нельзя раздражать потреблением кофе, какао. Нужно также отказаться от вареной колбасы, апельсинов, бананов, помидоров, томатного сока, кетчупов. Соки можно пить только натуральные без консервантов и сахара. А вот кисломолочные продукты, все виды каш, морковь, свекла, огурцы не вызывают аллергию. Полезна нашинкованная свежая капуста. Перед употреблением ее нужно подержать под гнетом 40 минут, пока она не пустит сок. Названные продукты содержат клетчатку, которая, как пылесос, вытягивает все аллергены из кишечника, в результате чего организм очищается.

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