Хронический колит: с чего начать лечение
Какие основные симптомы воспаления кишечника
Кишечник – важный и многофункциональный орган в нашем организме. Тонкая кишка — самый длинный отдел пищеварительного тракта. Ее длина составляет около 5 м, а длина толстой кишки — 1–1,5 м. В кишечнике, и только в нем, пища расщепляется, всасывается, насыщая организм энергией, а затем, пройдя долгий путь дробления и усвоения, выводится. Именно в кишечнике обитает положительная флора, которая активно формирует иммунитет.
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"Нарушить работу этого уникального органа может все что угодно: стресс, несбалансированное питание, плохая экология, употребление различных медикаментов, особенно антибиотиков, – рассказывает гастроэнтеролог, диетолог Ирина Казимир. – И тогда возникает воспаление кишечника – колит".
Хронический колит – воспалительное заболевание кишечника с развитием нарушений его многочисленных функций. Причины заболевания – это инфекционные возбудители (шигеллы, сальмонеллы, иерсинии и другие), инфекционновоспалительные заболевания органов малого таза, употребление некачественной, несбалансированной пищи, заболевания других органов пищеварения, врожденные и приобретенные ферментопатии.
Клинические проявления хронического колита связаны с нарушением стула (поносы, запоры или их сочетание). Беспокоят боли внизу живота, вздутие, урчание, "переливание" в животе. Возможны болезненное опорожнение, ощущение неполного опорожнения кишечника. Боль усиливается через 7–8 часов после еды, иногда ночью или утром, так называемый, "симптом будильника".
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Диагностика хронического колита основывается на анамнезе, клинических данных и обязательно (!) подтверждается исследованиями (ректосигмоскопией, колоноскопией, ирригоскопией и копрологическими, бактериологическими анализами стула).
Лечение начнем с главного, базисного, основополагающего – питания.
При колитах с преобладанием диареи ограничивают углеводы, исключают молоко и молочнокислые продукты, капусту, бобы. Показаны слизистые супы, протертые каши, кисель, черника, груши, айва.
При запорах рекомендуют продукты послабляющего действия, хлеб с отрубями, овощные винегреты, свежий кефир, кислое молоко, овощные соки, сырую протертую свеклу и морковь с отрубями. Показаны также ежедневная умеренная физическая нагрузка, утренняя зарядка, ходьба для стимуляции двигательной активности кишечника.
Лечение колита иногда забирает немало времени, и для полного выздоровления надо набраться терпения, приспособиться к новому рациону и режиму питания.
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