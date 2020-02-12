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Хроническое повышение температуры: в чем причина

К какому врачу идти, если есть высокая температура, а проявлений болезни нет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Длительный жар бывает из-за перенесенной ранее инфекции
Длительный жар бывает из-за перенесенной ранее инфекции
Фото: freepik.com

Повышение температуры тела выше 37 °С, при измерении температуры в подмышечной впадине или во рту, рассматривается как лихорадка. Это объективный показатель, который нельзя игнорировать. Причина всегда есть, главное — определить ее вовремя.

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"Чаще всего температура тела повышается во время борьбы с инфекцией, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Это может быть бактериальное, вирусное, паразитарное заболевание. Либо же температура может повышаться из-за распада собственных тканей организма. Например, при онкологических заболеваниях, обширных травмах".

Однако этот процесс может быть связан и с другими, неинфекционными проблемами: тепловой удар, сильное обезвоживание, обострение некоторых хронических заболеваний (например, ревматоидный артрит), нарушение терморегуляции, поражения головного мозга (при инсульте, энцефалите).

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Если повышение температуры тела не острое, а хроническое, то к этому следует отнестись еще внимательнее. Главная задача — определить первичный очаг, в котором находится возбудитель. Отсутствие жалоб значительно усложняет процесс поиска. Для этого необходимо обратиться к грамотному терапевту. Возможно, что-то прояснится уже после очного осмотра. Врач обязательно назначит общий анализ мочи и крови. Следующим этапом будет поиск возбудителя в возможных местах его локализации: на слизистых оболочках зева, носа, в желчи, в мокроте, в моче и др.

Также стоит внимательно отнестись к ранее перенесенным болезням. Надо вспомнить, когда вы болели в последний раз, чем лечились, желательно предоставить медкарту или больничные выписки. Ведь в 80 % случаев длительная лихорадка — последствие перенесенной ранее инфекции, чаще всего локализующейся в почках или слизистой зева.

Тем временем мы выяснили, какие травы могут помочь справиться с приступами головной боли.

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