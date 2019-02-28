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Худеем к лету: четыре рецепта жиросжигающих смузи

Такие напитки не только помогают бороться с лишним весом, но и насыщают организм витаминами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Смузи для похудения
Смузи для похудения

Вариантов смузи для похудения просто не счесть! Рецепты этого вкусного и питательного напитка позволяют менять ингредиенты, миксовать на свое усмотрение сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов – и все в одном стакане. Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.

Зеленый смузи

Смузи с зеленью
Смузи с зеленью
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 100 г брокколи
  • 70 г шпината
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 1 морковь
  • 1 стакан грейпфрутового фреша

Рецепт приготовления:

Очистить морковь и апельсин, нарезать вместе с остальными ингредиентами. Соединить все продукты в блендере и хорошо взбить. Перелить в стакан и подавать с трубочкой.

Фруктовый смузи на кефире

Смузи с ягодами
Смузи с ягодами
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 киви
  • 1 банан
  • 1/2 стакана замороженной ежевики
  • 1/2 стакана замороженной черники
  • 1/2 стакана апельсинового фреша
  • 200 мл кефира

 Рецепт приготовления:

Киви и банан очистить и нарезать. Все ингредиенты хорошо взбить в блендере. 

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Оранжевый смузи

Цитрусово-тыквенный смузи
Цитрусово-тыквенный смузи
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы
  • 1 апельсин
  • 1 грейпфрут
  • 1 ст.л. меда 
  • корица
  • имбирь 
  • мускатный орех

Рецепт приготовления:

Цитрусовые и тыкву очистить и нарезать. Взбить в блендере вместе с остальными ингредиентами.

Бананово-ореховый смузи

Смузи с бананами и орехами
Смузи с бананами и орехами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 3 ст.л. овсяных хлопьев
  • 4 ст.л. грецких орехов
  • 1 ч.л. меда
  • 1 стакан кефира

Рецепт приготовления:

Банан очистить, грецкие орехи порубить. Измельчить все ингредиенты в блендере. 

Напомним, ранее мы рассказывали, какие напитки помогут вам взбодриться без кофе. Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, как получить максимум пользы от смузи.

Смотрите видео о лучших напитках для стройной талии:

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Источник: Сегодня
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