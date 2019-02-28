Худеем к лету: четыре рецепта жиросжигающих смузи

Такие напитки не только помогают бороться с лишним весом, но и насыщают организм витаминами

Смузи для похудения

Вариантов смузи для похудения просто не счесть! Рецепты этого вкусного и питательного напитка позволяют менять ингредиенты, миксовать на свое усмотрение сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов – и все в одном стакане. Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.

Зеленый смузи

Смузи с зеленью Фото: Pixabay

Ингредиенты:

100 г брокколи

70 г шпината

1 яблоко

1 апельсин

1 морковь

1 стакан грейпфрутового фреша

Рецепт приготовления:

Очистить морковь и апельсин, нарезать вместе с остальными ингредиентами. Соединить все продукты в блендере и хорошо взбить. Перелить в стакан и подавать с трубочкой.

Фруктовый смузи на кефире

Смузи с ягодами Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 киви

1 банан

1/2 стакана замороженной ежевики

1/2 стакана замороженной черники

1/2 стакана апельсинового фреша

200 мл кефира

Рецепт приготовления:

Киви и банан очистить и нарезать. Все ингредиенты хорошо взбить в блендере.

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Оранжевый смузи

Цитрусово-тыквенный смузи Фото: Pixabay

Ингредиенты:

300 г тыквы

1 апельсин

1 грейпфрут

1 ст.л. меда

корица

имбирь

мускатный орех

Рецепт приготовления:

Цитрусовые и тыкву очистить и нарезать. Взбить в блендере вместе с остальными ингредиентами.

Бананово-ореховый смузи

Смузи с бананами и орехами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 банан

3 ст.л. овсяных хлопьев

4 ст.л. грецких орехов

1 ч.л. меда

1 стакан кефира

Рецепт приготовления:

Банан очистить, грецкие орехи порубить. Измельчить все ингредиенты в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие напитки помогут вам взбодриться без кофе. Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, как получить максимум пользы от смузи.

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