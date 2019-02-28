Худеем к лету: четыре рецепта жиросжигающих смузи
Такие напитки не только помогают бороться с лишним весом, но и насыщают организм витаминами
Вариантов смузи для похудения просто не счесть! Рецепты этого вкусного и питательного напитка позволяют менять ингредиенты, миксовать на свое усмотрение сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов – и все в одном стакане. Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
Зеленый смузи
Ингредиенты:
- 100 г брокколи
- 70 г шпината
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 1 морковь
- 1 стакан грейпфрутового фреша
Рецепт приготовления:
Очистить морковь и апельсин, нарезать вместе с остальными ингредиентами. Соединить все продукты в блендере и хорошо взбить. Перелить в стакан и подавать с трубочкой.
Фруктовый смузи на кефире
Ингредиенты:
- 1 киви
- 1 банан
- 1/2 стакана замороженной ежевики
- 1/2 стакана замороженной черники
- 1/2 стакана апельсинового фреша
- 200 мл кефира
Рецепт приготовления:
Киви и банан очистить и нарезать. Все ингредиенты хорошо взбить в блендере.
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Оранжевый смузи
Ингредиенты:
- 300 г тыквы
- 1 апельсин
- 1 грейпфрут
- 1 ст.л. меда
- корица
- имбирь
- мускатный орех
Рецепт приготовления:
Цитрусовые и тыкву очистить и нарезать. Взбить в блендере вместе с остальными ингредиентами.
Бананово-ореховый смузи
Ингредиенты:
- 1 банан
- 3 ст.л. овсяных хлопьев
- 4 ст.л. грецких орехов
- 1 ч.л. меда
- 1 стакан кефира
Рецепт приготовления:
Банан очистить, грецкие орехи порубить. Измельчить все ингредиенты в блендере.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие напитки помогут вам взбодриться без кофе. Сайт Сегодня.Lifestyle также рассказывал, как получить максимум пользы от смузи.
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