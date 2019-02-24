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"Хуже, чем выхлопные газы": чем опасны хлебные тосты

Поджаренный хлеб не менее вреден, чем уличная загазованность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Готовить тосты – вредно для здоровья. Об этом неожиданно заявили американские ученые. Они обнаружили, что хозяйка, которая жарит домашние гренки в тостере, вдыхает даже больше токсичных веществ, чем на загазованном перекрестке. Главная опасность – пыль, которая попадает на раскаленные нагревательные элементы прибора. Но действительно ли тосты такие вредные, как о них говорят?

Диетолог Александр Кущ предостерегает - увлекаться жареным хлебом не следует. Это очень питательная пища, а значит – лишние килограммы вам гарантированы. Есть и большая опасность – во время поджаривания хлеб перенасыщается горелой пылью.

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"В процессе приготовления хлеба участвуют многие компоненты. И те же жиры, и те же, в общем, разрыхлители. Эти продукты не должны подвергаться термической обработке. То есть, если используются растительные жиры, безусловно, при обжаривании они трансформируются в трансжиры", – рассказал специалист по питанию.

Чтобы уменьшить вредное воздействие тостов, диетологи советуют не сильно зажаривать хлеб, а лишь немного подсушивать.

Напомним, ранее мы рассказывали, в чем заключается опасность пиццы с колбасой. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как правильно выбрать вкусный и полезный хлеб

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Источник: Сегодня
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