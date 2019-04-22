Интервальная диета: что нужно знать о модной системе питания

Интервальное голодание используют для похудения и сушки

Режим питания, которого придерживаются звезды. Тем, кто хочет помолодеть и очистить организм без стресса, диетологи советуют интервальное голодание. Это популярный метод даже отмечен Нобелевской премией. Он предусматривает длительные промежутки между ужином и завтраком.

Существует несколько вариантов интервального голодания. Между утренним и вечерним приемом пищи должен быть перерыв 16 или 14 часов. Более опытные сторонники метода могут продержаться без еды 1-2 суток.

Интервальное голодание имеет лечебный эффект, утверждает диетолог Юлия Поворознюк. Если человек не питается 12 часов, клетки его организма обновляются. Но не всем это подходит.

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"Кому интервальное голодание категорически запрещено? Людям, у которых инсулинозависимый диабет и больным в период реконвалесценции. Нельзя голодать после тяжелых заболеваний, тем, у кого ослабленный организм, после хирургических вмешательств, когда надо есть небольшими порциями. Также не стоит голодать пожилым людям и беременным", – перечисляет специалист по питанию.

Начинать интервальные голодания лучше с небольших промежутков между завтраком и ужином. Диетологи советуют попробовать отказаться от еды на 10 часов.

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