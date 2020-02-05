Интервальное голодание: как это работает и насколько эффективно в похудении

Эта система помогает бороться с лишними сантиметрами на талии и добавляет немало энергии

За три дня минус пять килограмм. И все это благодаря последнему тренду Голливуда – интервальному голоданию. Что это за новомодная диета и как влияет на организм, читайте далее в материале.

Голливудские актеры, среди которых Хью Джекман, Тим Феррис и Бейонсе, давно облюбовали интервальное голодание. Мол, кроме того, что помогает бороться с лишними сантиметрами на талии, добавляет еще и немало энергии.

"Есть система 5/2. Когда в течение пяти дней человек питается в обычном режиме, а в течение 2 дней он питается гипокалорийным питанием. То есть калорийность пищи составляет примерно 800 1000 килокалорий", – пояснила диетолог Оксана Скиталинская.

В любом случае, временный отказ запускает процесс аутофагии. Это когда организм, не получая пищи, начинает потреблять собственные клетки. Точнее, так называемый внутриклеточный мусор. Благодаря этому человек не только сбрасывает вес, но и чувствует улучшения в работе кишечника, печени и даже мозга. При условии, что голодание проходит правильно.

Пейте больше воды во время голодания Фото: Pexels

"Если не пить жидкость, если при этом мало двигаться, если иметь, например, застой желчи, то это может обернуться образованием камней", – поясняет диетолог.

Вода обязательна. И еще одно важное правило в ежедневном рационе – обязательно должен быть весь набор белков, жиров и углеводов.

Тем временем мы выяснили, чем полезна диета № 5: что можно и что нельзя есть

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