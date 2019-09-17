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Интимная гигиена для женщин: 10 обязательных правил

Секс-педагог пояснила, чем чревато использование гелей для интимной гигиены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46
Женщинам нужно отказаться от гелей для интимной гигиены
Женщинам нужно отказаться от гелей для интимной гигиены
Фото: Pexels

Вопрос интимной гигиены для девушек и женщин имеет большое значение, если вы хотите быть здоровыми. Ведь несоблюдение базовых правил гигиены чреваты дискомфортом и даже проблемами с женским здоровьем. Почему стоит отказаться от гелей для интимной гигиены и какое белье лучше носить женщинам, сообщила в Instagram секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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Вашему вниманию 10 обязательных правил интимной гигиены для девушек и женщин.

1. Не используйте мыло и гели для душа

Для ухода за областью вульвы, половых губ достаточно теплой проточной воды. Использование мыла может нарушить естественную флору влагалища, способствуя размножению вредных бактерий. В результате могут появиться раздражение, зуд, боль, запах, неприятные выделения.

2. Руки прочь от влагалища!

Влагалище самоочищается, поэтому нет необходимости мыть его внутри. Ни после месячных, ни после полового акта, ни после использования свечей.

3. Мыть половые органы нужно хотя бы раз в день

Если есть возможность – после каждого мочеиспускания. Во время месячных принимать интимный душ рекомендуются при каждой смене прокладки или два раза в день, если пользуетесь тампонами/чашами.

4. Забудьте о мочалке

Губки и мочалки кишат бактериями и могут травмировать слизистую. Рук вполне достаточно.

5. Используйте мягкое полотенце

Полотенце для интимной гигиены должно быть мягким, сухим и личным. Менять его следует каждые 2-3 дня. Можно использовать одноразовые бумажные.

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6. Спереди назад!

После посещения туалета можно промокнуть вульву туалетной бумагой или аккуратно протереть спереди назад, то есть от уретры/влагалища к анусу. Таким образом вы препятствуете попаданию бактерий из заднего прохода во влагалище или уретру.

7. Носите хлопковое белье

Нижнее белье из хлопка позволяет коже дышать. Синтетические материалы препятствуют циркуляции воздуха, повышают влажность в интимной зоне и создают идеальную среду для размножения вредных бактерий. Ночью можно обойтись без белья.

8. Откажитесь от ежедневных прокладок

Они могут создавать те же проблемы, что и синтетическое белье, но их вред не доказан. Отдавайте предпочтение эко-прокладкам.

9. Принимайте душ до и после полового акта

Это важно, так как останавливает размножение и распространение вредных бактерий. Здорово, если ваш партнер также будет соблюдать правила гигиены.

10. Секс во время менструации

Если вы склонны к инфекциям, избегайте близких отношений во время месячных. В иных случаях обязательно используйте презерватив.

Ранее мы сообщали про 10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать каждому.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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