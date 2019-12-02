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Интимный вопрос: какой вид контрацепции выбирают украинские звезды

Актер и телеведущий Слава Соломка в своей жизни пользуется только презервативом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:29
Телеведущий Слава Соломка
Телеведущий Слава Соломка
Фото: пресс-служба

Самый популярный вид контрацептивов среди украинских знаменитостей – это классический презерватив. Об этом они рассказали журналистам "Зіркового шляху", который выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина".

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Актер и телеведущий Слава Соломка в своей жизни пользуется только презервативом. Неженатый Слава не зря выбирает именно презервативы. Ведь они – пока единственные контрацептивы в мире, которые могут уберечь не только от незапланированной беременности, но и от венерических заболеваний.

"Исключительно презервативами. Скажу больше, здесь нечего скрывать. У меня 1 раз в жизни был незащищенный секс. Это было еще в студенческие годы. После этого я отношусь к этому довольно осмотрительно. И если существует даже малейший риск, я всегда после этого проверяюсь. Сдаю полный спектр анализов регулярно, каждые полгода, а то и чаще", – делится с "Зірковим шляхом" Слава Соломка.

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Призывает к защищенному сексу с помощью презервативов и самый эпатажный дизайнер страны – Жан Грицфельдт.

"Всех призываю. Потому что мы знаем все эти цифры. И надо защищаться всегда и везде", – говорит дизайнер.

Именно из-за невозможности принимать таблетки в одно и то же время, от такой контрацепции отказалась певица МамаРика.

Презерватив нельзя использовать повторно
Презерватив нельзя использовать повторно
Фото: Pexels

"Я принимала оральные контрацептивы, сейчас мы решили, что будем без них. Потому что не все полезны. И у нас есть система сейчас в семье, мы пользуемся обычными презервативами. Мне не стыдно об этом говорить, мне не 15 лет", – делится певица.

Отказалась от таблеток и фитнес-тренер Марина Боржемская.

"Мне таблетки нельзя принимать. Поэтому я за другие методы контрацепции. Потому что есть определенное гормональное состояние и перед тем, как принимать лекарства, я проходила и сдавала анализы, поэтому так", – говорит Боржемская.

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Супруга ведущего "Зіркового шляху" Тимура Мирошниченко, Инна, сейчас беременна вторым ребенком. Но уже определилась с методом контрацепции, который выберет после родов.

"Я просто консультировалась с врачом, она мне может посоветовать. Мы остановились на спирали. Но мы ее не ставили, потому что я думала рожать. Но думаю, что после второго ребенка мы поставим эту спираль. Потому что моя врач считает, что это лучший способ, потому что меньше влияет на репродуктивную функцию и лучше защищает", – говорит Инна Мирошниченко.

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Источник: Сегодня
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