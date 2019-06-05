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Иракли Макацария о проекте "Зважені та щасливі": "Моя цель – менять жизни других людей к лучшему"

Грузинский кинопродюсер, пропагандирующий здоровый образ жизни, сам построил идеальное тело

Иракли Макацария - новый тренер "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Стартовали съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі". В тренерском составе проекта произошли изменения – на смену Вячеславу Узелкову пришел Иракли Макацария.

Продюсеры объяснили свой выбор уверенностью в том, что человек, который создал свое идеальное тело сам, сможет мотивировать участников и делиться знаниями, которые нарабатывал несколько лет.

Иракли Макацария на тренировке Фото: пресс-служба СТБ

В преддверии премьеры проекта, которая состоится осенью на телеканале СТБ, "Сегодня. Lifestyle" пообщались с Иракли. В эксклюзивном интервью он рассказал об особенностях работы с участниками "Зважені та щасливі".

- Как вы мотивируете участников? Вы чувствуете азарт, когда люди выполняют ваши указания, или вам бывает трудно заставить их выкладываться на полную силу?

- Никакого азарта нет. Мотивация – это часть той программы, которую они должны пройти, чтобы осознать очень многие вещи. Я не раз говорил о том, что избыточный вес – не главная проблема участников на этом проекте. На первом месте стоит психологическая проблема. И я считаю, что моя ответственность как тренера – привести их не только в физический, но и в ментальный порядок.

- Для вас лично это важно? Или вы просто выполняете свою работу как тренер проекта?

- Я со всеми индивидуально общаюсь, работаю, мы обсуждаем определенные моменты и трудности их жизни. Важно, чтобы участники сами понимали, в чем суть их проблемы и как можно из нее выйти. Я считаю, что давать конкретные ответы со своей стороны, исходя из личного опыта, неправильно.

Иракли Макацария старается подходить к участникам индивидуально Фото: пресс-служба СТБ

Поэтому я подхожу очень индивидуально, скрупулезно к каждому участнику, пытаюсь показать им очевидные вещи, намекаю на определенные точки в их голове, где скрываются проблемы. И мне нравится, что они не пропускают это мимо ушей, а реально адаптируют в свою каждодневную жизнь. За последнее время произошла огромная трансформация каждого участника.

- На проекте участники изолированы и находятся под постоянным контролем, поэтому им легче сбрасывать вес, чем в привычной среде. Вы отмечаете, кому будет сложно адаптироваться к жизни после шоу?

- Я не могу сказать, что для кого-то что-то будет более или менее тяжелым. Важен наш подход и восприятие того, как мы хотим видеть ситуацию. Мы все прекрасно понимаем, что вся наша жизнь – это 20% каких-то фактов, которые с нами происходят, а 80 % – наше собственное отношение, то, как мы будем на эти факты реагировать. Мы сами определяем, как наша жизнь будет продолжаться. Я пытаюсь, чтобы участники четко видели эти 20 % и меняли свои 80 % в лучшую сторону.

Иракли Макацария и Марина Боржемская – соперники в девятом сезоне шоу "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Если они не будут брать на себя ответственность за свою жизнь, то в данной ситуации у них не то что вес не получится скинуть, вообще ничего в жизни не получится. Сейчас я вижу, что участники начинают осознавать эту ответственность, причем не только за себя, но и за своих близких и родных, которые на них рассчитывают, которые их любят.

Люди с избыточным весом подвержены огромному риску инсультов, и участники это тоже прекрасно понимают. И когда они пришли на проект, у них возникла еще большая ответственность – за тех зрителей, которые будут на них смотреть, видеть в них себя и наблюдать, как они прогрессируют. Потому что, когда ты становишься примером таким же людям, как и ты, с такой же проблемой, и ты реально показываешь, как зашел один человек, а вышел абсолютно другой – это самая большая ответственность.

Иракли Макацария тренирует певицу Алену Гребенюк Фото: пресс-служба СТБ

Я думаю, что смысл жизни любого человека – жить так, чтобы менять жизни других людей к лучшему. В данной ситуации у них есть такая возможность, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы они осознали эту возможность и использовали ее на все 100%.

- Существуют ли особенности тренировок для очень полных людей? Как нужно заниматься, чтобы не навредить здоровью?

- Я изучил медицинские карты участников и, соответственно, примерно понимаю, кому какие нагрузки можно давать. У кого-то проблемы с коленями, у кого-то – с весом, у кого-то – с позвонком. Мы здесь не ради того, чтобы ценой здоровья скинуть как можно больше килограммов. Это должно происходить очень поэтапно, поэтому вначале нагрузки не были такими сильными, как сейчас.

- Есть ли смысл вести пищевой дневник и дневник тренировок? Или это приводит к тому, что участники зацикливаются на еде и спорте?

- Нужно все прописывать. Когда вы просыпаетесь, надо записывать свои желания, мечты, план действий. У меня, например, дома есть большая доска, где я каждый вечер, каждое утро пишу планы на неделю, какие-то важные моменты, которые мне нужно помнить. У меня есть блокнот, где я сам веду занятия, записываю, что и как делать.

Тренер считает, что нужно записывать свои мысли и планы Фото: пресс-служба СТБ

Это не значит, что вы зациклены на чем-то. Это значит, что вы очень ответственно подходите к делам, потому что очень многое происходит в жизни, и человек не может все держать в голове.

- А как это применимо к участникам "Зважені та щасливі"?

- Если человек не видит, как он развивается, это проблема. А если ты не записываешь, то не понимаешь – ты прогрессируешь, или у тебя регресс.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, что думает об Иракли как о сопернике. Кроме этого, своим мнением о тренере поделилась оперная певица Алена Гребенюк, которая участвует в девятом сезоне проекта.

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