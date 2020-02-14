Ишемическая болезнь сердца: основные симптомы

Боль в сердце может отдавать в плечо, спину и даже челюсть

Болезни сердца все чаще диагностируют у молодых Фото: freepik.com

Раньше считалось, что заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдают только пожилые люди, но, к сожалению, сейчас участились случаи, когда сердечко пошаливает и у молодых. Самое распространенное заболевание — ишемическая болезнь сердца (ИБС). Это хроническое заболевание, возникающее на фоне недостаточности кровоснабжения сердечной мышцы.

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Причины ишемической болезни сердца

Причин для развития ишемической болезни сердца немало, вот основные из них:

атеросклероз коронарных артерий;

повышенная вязкость крови (густая кровь не может доставлять кислород с оптимальной скоростью);

спазм артерий в результате воздействия различных веществ и лекарств;

тромбоз коронарных артерий.

Симптомы ишемии

Что касается проявлений, то они зависят от степени поражения сосудов и от степени кислородной недостаточности сердца.

Наиболее распространенным видом ИБС является стенокардия. Она проявляется приступами болей в груди давящего или сжимающего характера. Они могут отдавать в спину, под лопатку и даже в нижнюю челюсть. Чаще всего пусковым моментом для возникновения таких приступов служит физическая нагрузка или стресс. При нарастании тяжести заболевания приступы становятся более частыми, а провоцирующий фактор — все более слабым.

"Приступ стенокардии проходит самостоятельно в покое или после приема нитроглицерина, — говорит терапевт Валентина Андрейченко. — Если в течение 30 минут приступ не исчезает, велика вероятность развития вследствие кислородного голодания сердца инфаркта миокарда".

Диагностика ишемии

Диагностика заболевания заключается в исследовании состава и свойств крови, состояния сосудов и сердца. Очень важно вовремя установить диагноз и подобрать корректное лечение. Для лечения ИБС в первую очередь рекомендуют нормализовать питание, сделать упор на молочно­-растительную пищу, исключить жареное, копченое. Нужно следить за своим весом, не допускать ожирения. Также необходимо улучшить состав крови, профилактировать образование тромбов и повышение холестерина в крови.

Во время приступов стенокардии назначается нитроглицерин или его аналоги.

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно проводить реабилитацию после инфаркта.

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