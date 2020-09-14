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Фитотерапия: какими цветами стоит не только любоваться

Сегодня, 18:48

Чернобривцы, настурцию и календулу широко используют в косметологии

Полезными и вкусными могут быть не только плоды. Знакомые нам с детства цветы, оказывается, активно применяют в фармацевтике и косметологии. Что за чудо-зелень растет прямо под ногами и какими цветами стоит не только любоваться, рассказываем в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук
Видео: Сегодня

Травница Наталия Земная знает все о пользе цветов, которые растут чуть ли не у каждой хозяйки. Разбираемся вместе.

Наталия Земная

Наталия Земная

травница

Чернобривцы (бархатцы)

Известные всем чернобривцы родом из Южной Африки. Об их целебных свойствах знали испокон веку. В них очень много золота и меди, и эти микроэлементы, которых недостаточно в организме, люди должны принимать, измельчив цветок и заварив из него чай.

Чернобривцы
Чернобривцы
Фото: Pexels

Ароматные цветы успокаивают нервную систему, лечат кожные заболевания, а еще улучшают работу пищеварительной системы. Поэтому они популярны в фармацевтической промышленности.

По словам диетолога Юлии Поворознюк, их добавляют в витаминные комплексы.

Юлия Поворознюк

Юлия Поворознюк

Диетолог

Чернобривцы используют для улучшения зрения, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепления иммунитета.

Настурция

Эти цветы называют хранителями женской красоты. Лосьон из цветков делает кожу лица красивой, а если втирать сок в кожу головы или сделать отвар и полоскать им волосы после мытья, они будут хорошо расти.

Настурция
Настурция
Фото: Pixabay

Растение лечит атеросклероз, больное сердце и почки. А семена этих цветов — известный деликатес. Они являются природным антибиотиком в борьбе со многими заболеваниями, также их используют как приправу в еде.

Календула (ноготки)

Этот цветок обладает противовоспалительными свойствами. На основе календулы изготавливают различные настойки.

Календула
Календула
Фото: Pexels

Диетолог уточняет, что такими настойками полощут горло при фарингитах и тонзиллитах. А еще настойку из этих цветов можно использовать при воспалительных заболеваниях кожи. Пригодится календула и для лечения больного желудка, печени и почек.

Ранее мы рассказывали о пяти "полезных" продуктах, которые на самом деле вредят вашему здоровью.

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Источник: Сегодня
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